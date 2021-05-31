فريق ناشئات طائرة الأهلي يتوج ببطولة الجمهورية

توج فريق ناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة بالأهلي بلقب بطولة الجمهورية، بعد أن تغلب على نظيره فريق الصيد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الاثنين في ختام منافسات البطولة.

أقيمت المباراة على صالة نادي الشرقية للدخان، وشهدت أداءً قويًّا ومميزًا من جانب الفريق، قبل أن تنتهي بفوز الأهلي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وظهرت ناشئات الأهلي بشكل جيد في الإرسال وحائط الصد القوي والضربات الساحقة، التي منحت الفريق التفوق، ليحقق الفوز في الشوط الأول ٢٥-١٦، وتأخر في الشوط الثاني 25-16، ليتفوق الأهلي مرة أخرى في الشوط الثالث بنتيجة 25-19، ويتعادل فريق الصيد في الشوط الرابع 25-22، وفي الشوط الفاصل حسم الأهلي المباراة لصالحه بنتيجة 15-11.

وتسلم الجهاز الفني واللاعبات كأس البطولة وميداليات المركز الأول، واحتفل الجميع باللقب الذي حققه الفريق بعد عروض قوية للغاية في مشواره نحو اللقب.