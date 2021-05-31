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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار الرئيس للشئون الصحية يوجه رسالة هامة بشأن كورونا

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، أن هناك استقرارا فى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد علي عبر برنامجه حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، أن هناك تراجعا فى إصابات كورونا، وأن هناك 35% زيادة فى أسرة الرعاية المركزة خلال الجائحة، مؤكدا: "بنتعامل مع الوباء بدقة واحترافية وحرص".

 

وتابع عوض تاج الدين: "تحسين كفاءة الأكسجين يعطى لنا طمأنة وكذلك زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات، الوضع الوبائى فى مصر تحت السيطرة الكاملة".

 

وناشد تاج الدين المواطنين الالتزام الكامل والتشديد بكل الاجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة.


ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

 

وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافيهات، والمطاعم، المحددة سلفا بقرارات وزيري التنمية المحلية والسياحة والآثار، على أن يتم بدء تطبيق هذه المواعيد اعتبارا من أول يونيو 2021، والتأكيد أنه سيتم تطبيق الغرامة على المنشآت المخالفة لهذه المواعيد، والغلق الفوري لها لمدة أسبوعين، وفي حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر، كما تم التشديد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في جميع الأماكن العامة، ولاسيما التي تشهد تكدسا ملحوظا، مع استمرار تطبيق الغرامة على المخالفات الخاصة بتلك الإجراءات، التي من بينها منع تقديم «الأرجيلة».

 

كما وافقت اللجنة على الاستمرار في حظر إقامة الموالد، والتشديد على منع إقامة سرادقات العزاء والأفراح، والالتزام بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط؛ وذلك سعيا للحفاظ على صحة المواطنين؛ نظراً لما تشهده هذه المناسبات من تجمعات كبيرة يصعب معها تطبيق الاجراءات الاحترازية، كما تم التشديد في الوقت نفسه على تطبيق الإجراءات الاحترازية عند عقد الاجتماعات وتنظيم المؤتمرات، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة في هذا الصدد.   

مصطفى مدبولي وزارة الصحة سيد على محمد عوض

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