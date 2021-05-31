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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كلام نهائي.. إصابة مريم سعيد صالح وابنها بفيروس كورونا.. شاهد

مريم سعيد صالح
مريم سعيد صالح

أعلنت الفنانة مريم سعيد صالح، اليوم، إصابتها وابنها بفيروس كورونا، وذلك بعد إجرائها مسحة طبية.

وكتبت الفنانة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": “الحمد لله على كل حاجة أنا وآسر ابني كورونا دعواتكم بالشفاء”.

كانت الفنانة مريم سعيد صالح قد نشرت  تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيها عن شعورها بنفس أعراض فيروس كورونا وكذلك ابنها.

وقالت مريم سعيد صالح : “صداع وتكسير عظام أنا وابني الصغير، ربنا يستر هنكشف الصبح»، وانهالت عليها تعليقات من متابعيها بضروره الكشف متمنين لها الشفاء”.

الفنانة مريم سعيد صالح قدمت دور غجرية في مسلسل نسل الأغراب ، وكان لها حضور مميز و مختلف، إلا أنها بدون سابق إنذار فتحت النار على محمد سامي وكشفت عن تفاصيل وقعت بينهما أثناء تصوير المسلسل، حيث أكدت في تعليق صادم على فيسبوك أنها تعرضت للإهانة من محمد سامي عدة مرات في اللوكيشن .

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فضحت محمد سامي.. مريم سعيد صالح مترجمة فرنسية دخلت الفن بالقوة

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مريم سعيد صالح وابنها يعانيان أعراض كورونا.. شاهد

وكتبت مريم سعيد صالح :" احنا كنا بنتشتم ونتهزأ في اللوكيشن وكنا بنسكت علشان لقمة العيش " ، وهو ما أثار غضب الجمهور بشكل أكبر ضد محمد سامي خاصة بعد تأكيد العديد من الفنانين على شخصيته صعبة التعامل وأسلوبه الذي لا يعجبهم خلال التصوير.

 

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