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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تعلن إجراء محادثات مع السعودية في "أجواء جيدة"

محمد جواد ظريف
محمد جواد ظريف

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم الاثنين، إن طهران تواصل المحادثات مع السعودية في “مناخ جيد”.

 

وأضاف: “نأمل أن تحقق هذه المحادثات تفاهمًا مشتركًا بين إيران والسعودية”.

 

وتجري الرياض وطهران محادثات لإصلاح العلاقات المتصدعة منذ يناير الماضي، حيث قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة الشهر الماضي إن المملكة ترغب في إقامة “علاقات جيدة” مع جارتها من جميع أنحاء الخليج.

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نشرت صحيفة فاينانشيال تايمز لأول مرة نبأ المحادثات المباشرة بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين الشهر الماضي، على الرغم من أن التقارير اللاحقة كشفت أن اجتماعات سرية ربما كانت تعقد منذ يناير وسط احتمالية فك ارتباط أمريكي جزئي عن المنطقة.

 

منذ أكتوبر 2019، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع الرياض، أو للتفاوض عبر وسطاء، لتطبيع العلاقات. 

 

في أوائل عام 2020 ، بعد اغتيال القائد الإيراني البارز قاسم سليماني في بغداد في 3 يناير، كشفت إيران أن الجنرال كان في العراق في مهمة سلام تهدف إلى تخفيف التوترات مع المملكة العربية السعودية.

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وقطعت العلاقات بين البلدين في عام 2016 بعد إعدام السعودية رجل دين شيعي بارز والهجوم اللاحق على سفارة البلاد في طهران من قبل حشد غاضب. واتهمت الرياض رجل الدين وطهران بالتدخل في شؤونها الداخلية. 

 

كما زعم أن طهران تدخلت في شؤون القوى الإقليمية الأخرى ، بما في ذلك من خلال دعم ميليشيا الحوثي في ​​اليمن التي تشن حربًا ضد الحكومة المحلية والتحالف الذي تقوده السعودية.

 

نفت إيران جميع اتهامات التدخل ودعت دول الخليج العربي مرارًا وتكرارًا إلى التعايش السلمي وحل جميع النزاعات والقضايا الإقليمية بشكل مشترك.

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