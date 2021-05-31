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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد .. رسالة عمرها 110أعوام تكشف تاريخ فورد العريق

رسالة فورد
رسالة فورد

اعلنت شركة فورد عن كشفها لمجموعة من الكنوز التاريخية التى تعود الى عام 1913 فى محطة فورد ميتشيجان المركزية في ديترويت بأمريكا، لثناء العمل على تطويرها لتحويلها الى مقر شركة فورد للتكنولوجيا .

وضمت الكنوز المكتشفة لشركة فورد داخل مبنى محطة فورد ميتشيجان المركزية في ديترويت بأمريكا ، رسالة موضوعة بداخل زجاجة مليئة بالحروف، وعلى الرغم من قيام أمناء أرشيف فورد بفتح الرسالة، إلا أنهم يكافحون لقراءة محتوياتها، ويُشتبه أنها رسالة كتبها عامل بناء.

وتعود القصة عندما عثر عاملان وهما لوكان نيلسن وليو كيمبل في وقت سابق من هذا الشهر، على رسالة وجدوها في غرفة الشاي بالمحطة، ولحسن الحظ، لم يقومو بفتح الرسالة بأنفسهم، حيث قال نيلسن، أن الأمر كان مغرياً لفتحها، لكن لو كانوا قاموا بذلك لكانت دُمرت.

وقال أمناء أرشيف فورد ان الخطوة الثانية بعد اكتشافها هو الحفاظ على الرسالة، حيث قال تيد رايان، مدير التراث في العلامة، أن الشيء الرئيسي الذي يعملون عليه هو إبطاء تدهور الورق.

والجدير بالذكر أن العاملان قد عثروا على زجاجات عتيقة أخرى في المحطة، لكن لم يُعثر على زجاجة بها رسالة ملفوفة بداخلها من قبل، كما اكتشفت الفرق العاملة في المحطة 200 عنصر بما في ذلك صحن وأحذية أطفال وأحذية نسائية وآلات ودفاتر دفع وزجاجات تلميع أحذية وغيرهم.

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