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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مستشار الرئيس يزف بشري سارة: انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بسبب كورونا

صدى البلد

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن أزمة كورونا تدار بعلم وخبرة ودعم سياسي غير مسبوق وكافة الأمور تحت السيطرة الكاملة.

 

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك انخفاض في أعداد الإصابات والوفيات بسبب كورونا والدولة تتعامل بحكمة ودقة واحترافية وعلم.


وأوضح أن أسرة الرعاية المركزة زادت بنسبة 35% مع زيادة عدد المستشفيات وتحسين شبكات الأوكسجين فى المستشفيات وكلها عناصر إيجابية، مؤكدا أن الدولة جاهزة لإي احتمالات فى هذه الأزمة أو أى أزمات مقبلة.

 

وأشار إلى أن أزمة كورونا كانت سببا فى توسيع دائرة الخبرة والأداء للأطباء وكان هذا سببا فى إنقاذ الكثير من المرضى، مؤكدا أن وضع الوباء فى مصر تحت السيطرة ولكن يأتي الالتزام بالإجراءات الوقائية فى مقدمة الأساليب الطبية للحد من انتشار الوباء.


وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافيهات، والمطاعم، المحددة سلفا بقرارات وزيري التنمية المحلية والسياحة والآثار، على أن يتم بدء تطبيق هذه المواعيد اعتبارا من أول يونيو 2021، والتأكيد أنه سيتم تطبيق الغرامة على المنشآت المخالفة لهذه المواعيد، والغلق الفوري لها لمدة أسبوعين، وفي حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر، كما تم التشديد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في جميع الأماكن العامة، ولاسيما التي تشهد تكدسا ملحوظا، مع استمرار تطبيق الغرامة على المخالفات الخاصة بتلك الإجراءات، التي من بينها منع تقديم «الأرجيلة».

كما وافقت اللجنة على الاستمرار في حظر إقامة الموالد، والتشديد على منع إقامة سرادقات العزاء والأفراح، والالتزام بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط؛ وذلك سعيا للحفاظ على صحة المواطنين؛ نظراً لما تشهده هذه المناسبات من تجمعات كبيرة يصعب معها تطبيق الاجراءات الاحترازية، كما تم التشديد في الوقت نفسه على تطبيق الإجراءات الاحترازية عند عقد الاجتماعات وتنظيم المؤتمرات، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة في هذا الصدد. 

سيد على الدكتور محمد عوض مصطفى مدبولي

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