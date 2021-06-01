إعلام النواب تناقش مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021 /2022

تستأنف اللجان العامة بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الثلاثاء لمناقشة بعض طلبات الإحاطة والمناقشات العامة، حيث تناقش لجنة الثقافة والإعلام مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022، وذلك فيما يخص " وزارة الدولة للإعلام – المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- الهيئة الوطنية للصحافة- الهيئة الوطنية للإعلام – الهيئة العامة للاستعلامات".



فيما تناقش لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى بشأن تقاعس الجهات التنفيذية عن البدء في تنفيذ أعمال إنشاء مدرسة ثانوي تجاري على ارض أملاك دولة مساحتها 20 قيراط بقرية أبو عزيز مركز المراغة محافظ سوهاج بالرغم من معاينة الإصلاح الزراعي لها لعام 2013 وتوصية النيابة الإدارية بالمراغة عام 2017 بضرورة استغلال الأرض في النفع العام.