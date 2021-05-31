قبل عرضه بروما.. وزيرة الثقافة تفتتح أول معرض فنون تشكيلية لأطفال مستشفي 57357

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والتشكيلية دونزي الحسيني رئيس ومؤسس أكاديمية دونزي للفنون، معرض الفنون التشكيلية للأكاديمية تحت عنوان "connected" والذى يشارك فيه لأول مرة أطفال مستشفى 57375 وذلك بقاعة آدم حنين في مركز الهناجر للفنون بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الفنان شادي سرور مدير المركز، الدكتورة صفية القباني نقيب التشكيليين وعدد من مسئولي مؤسسة 57357 وأعضاء مجلس النواب.

وأشادت عبد الدايم بالمستوى المميز للأعمال المشاركة وبفكرة المعرض التى تعتمد على استخدام الفنون كأحد الوسائل الفاعلة للعلاج، وأكدت أن الابداع بشكل عام يعد أسلوبا للتواصل المجتمعي ويساهم في بناء وتطوير الشخصية بشكل عام، وثمنت التعاون بين قطاعات الدولة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكا اساسيا فى عملية التنمية.

يذكر أن المعرض يضم 180 عملا فنيا متنوعا من إبداعات 50 طفلا ويقام في مصر قبل عرضه بآتيليه "مونتيز" بروما.