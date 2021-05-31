تبادل 1000 أسير.. أبرز نتائج زيارة عباس كامل لـ غزة ورام الله وتل أبيب

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن قطاع غزة تزيين اليوم بصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلام مصر ما يؤكد عودة قوة مصر، مضيفا أن ملف تبادل الاسرى انجز خلال زيارة الوزير اللواء عباس كامل.



وأضاف الرقب ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن أكثر من 1000 أسير سيتم تبادلهم مع الجانب الإسرائيلي، متابعا أن ملف المصالحة الفلسطينية من أهم الملفات التي تم مناقشتها خلال زيارة رئيس المخابرات المصري لـ غزة ورام الله.



وأكد استاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن مصر تستعد لمؤتمر إعادة إعمار غزة في غضون شهر، مشيرا إلى أن الشركات المصرية ستقوم بعملية إعمار غزة.



وأشار الدكتور أيمن الرقب استاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إلى أن غزة أصبحت تعيش في غلاف الأمن المصري، مستدركا أن مصر تسابق الزمن لترتيب البيت الفلسطيني.