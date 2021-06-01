20 لاعبا بقائمة الفيوم استعدادا لاستضافة الإعلاميين بالقسم الثاني



أعلن سعد فاروق، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي محافظة الفيوم، عن 20 لاعبًا قائمة أولية في معسكر مغلقبأحدى فنادق .

الهرم، في إطار الاستعداد للقاء فريق الإعلاميين، واستضافته على ملعب الأسيوطي سبورت، عصر الغد، ضمن مباريات الأسبوع الـ25 بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.

واختار فاروق كلا من:

"مصطفى ديدا، وشهاب الدين، وعلي أبو العلا، ومحمود شمايكل، ومصطفى كارلوس، وحماد الحنبلي، والقرموطي، وأنس شندي، ومحمود جريشة، وأحمد حسن، ومحمد عادل جمعة، وعمار، وأحمد حكيم، وأحمد عماد ضبش، وديكا، وأحمد جمال، كريم الشافعي ومحمود الحسيني، وأحمد بليدي، أحمد صالح".

الفيوم يحتل الترتيب السابع برصيد 32 نقطة، ويطمح في الفوز غدًا للتقرب من المربع الذهبي.