نظرة شاملة عن فيات X500 موديل 2021 في الكويت.. صور

تقدم شركة فيات الإيطالية العريقة نسختها X500 موديل 2021 داخل السوق الكويتي للسيارات عبر فئتين من التجهيزات، و حصلت السيارة من الداخل على العديد من العناصر الخاصة بأنظمة التحكم و الرفاهية، إلى جانب وسائل الحماية و تصميم خارجي متوسط الحجم يمنحها اطلالة الشقيقة الكبرى للنسخة الشهيرة فيات 500.

تحتوي السيارة على محرك من 4 اسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 140 حصان، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي سداسي النقلات.

و جاءت السيارة فيات X500 بنسبة طول بلغت 4273 مم، و بعرض 1796 مم، و 1608 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تسع لـ 351 لتر، بينما بلغت نسبة استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.7 لتر لكل 100 كم، أما عن قدرات التسارع فتنطلق السيارة من وضع الاستعداد 0 حتى تصل لسرعة 100 كم خلال 9.8 ثانية.

و تضم السيارة حزمة من وسائل الأمان مثل منظومة الوسائد الهوائية، و فرامل ABS مانعة للانغلاق، و برنامج الثبات الالكتروني ESP، و نظام التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، إلى جانب مستشعرات ركن خلفية، و كاميرا لسهولة عملية الاصطفاف، مع مرايات جانبية كهربائية.

كما تحتوي على شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الحديثة، و عجلة قيادة متعددة المهام، و فتحة سقف، و زر تفعيل و إيقاف المحرك، و نظام صوتي و ترفيهي، مع مكيف هواء أوتوماتيكي، و جنوط رياضية.

و يبلغ سعر السيارة فيات X500 موديل 2021 في الكويت بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل CITY CROSS 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 6,550 دينار.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل CROSS 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 7,450 دينار.