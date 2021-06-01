بمواصفات عالية الأداء.. بنتلي تكشف عن بنتاجيا S موديل 2022| صور

كشفت شركة بنتلي رائدة صناعة السيارات الفاخرة، عن طرح طراز بنتاجيا S موديل 2022، و الذي يأتي بإطلالة رياضية متعددة الاستخدام، تنتمي به إلى عائلة الـ SUV، لتواصل الشركة تألقها بهذا الإصدار بعد أن قدمت طرازات بنتاجيا شهرة واسعة داخل أسواق السيارات العالمية.

وأشارت التقارير أن بنتاجيا S ستعتمد على محرك توربيني مزدوج ثماني الاسطوانات من طراز V8، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 542 حصان، و7700 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 290 كم/ساعة، مما تجعلها تنطلق من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى 96 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 4.4 ثانية.

وترتكز السيارة على عجلات رياضية بلغ قياسها 22 بوصة، مدعومة بـ جنوط معدنية ذات تصميم هندسي فريد، ومرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية تعمل بتقنية LED، مع شبكات أمامية متعددة الفتحات الهوائية، تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، إلى جانب شبكات سوداء تتوسط الصادم الأمامي.

وتحتوي مقدمة السيارة على مصابيح أمامية مزدوجة الأداء، وأقطاب ثنائية نحيفة أعلى ناحية السقف، وسبويلر خلفي أنيق، مع مصابيح خلفية انسيابية، وعواكس ضوئية، ومنظومة عادم مزدوجة، ويذكر أن بنتلي بنتايجا S الجديدة حصلت علي نظام تعليق أكثر رياضية بمقدار 15% إلى جانب نظام Bentley Dynamic Ride system مع خاصية تعزيز الأداء عند المنعطفات بالإضافة إلى مقصورة داخلية متطورة تضم باقة من وسائل التحكم و الرفاهية.