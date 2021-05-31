متى ينتهي كابوس كورونا .. أستاذ علم فيروسات بريطاني يجيب

قال فينسنت إيمري، أستاذ علم الفيروسات، ورئيس فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية بمصر، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن هناك الكثير من التحديات للتعرف على موعد انتهاء جائحة كورونا.

وأضاف " إيمري" فى تصريحات، أن الدول تأمل فى زيادة الأشخاص الذين يتم تطعيمهم بلقاح فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يجزم العلماء بانتهاء كورونا، لكنه من الممكن أن يكون متجددا مثل الإنفلونزا، لكن مع الوقت سيتم السيطرة عليه.

وأوضح أستاذ علم الفيروسات البريطاني أنه رغم انخفاض أعداد المصابين، إلا أن هناك سلالات جديدة ظهرت وقادمة من الهند، مؤكدا أن مصر تشهد انخفاضا في أعداد الحالات لديها بخلاف بعض الدول الأخرى.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت إن أى شخص يريد تغيير مكان اللقاح يمكنه الاتصال على الخط الساخن وهو 15335 وبعدها يقوم بتغيير مكان التلقيح، وهناك اشتراطات معينة بناء عليها يتم تحديد نوع اللقاح حسب حالة المواطن المرضية.

