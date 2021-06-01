عبد المنعم سعيد : مصر تتعاون مع كافة الفصائل الفلسطينية كونها مرحلة دقيقة من عمر القضية.. فيديو

قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد أن أهمية العملية الجراحية التي تجرى على الأراضي الفلسطينية بقيادة الوفد الأمني برئاسة اللواء عباس كامل تضع أهمية قصوى للقضية الفلسطينية وتستخدم أدوات دقيقة سبق وأن نجحت مصر في استخدامها في الاجل القصير في القضية الليبية ونجحت في ذلك.

وأضاف سعيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن مصر تقدم أدواتها مستمدة قوتها من علاقات تاريخية تربط قطاع غزة بمصر وهي علاقات نسب وتاريخ طويل.

وتابع الكاتب والمحلل السياسي أن مصر تتعاون مع كافة الفصائل الفلسطينية كونها مرحلة دقيقة من عمر القضية الفلسطينية قد تمثل " الفرصة الأخيرة " لإنجاز شيء في هذه القضية

وأشار سعيد إلى أن أهمية انفتاح مصر في جهودها على كافة الفصائل للعلاقات التاريخية المختلفة بين الشعبين المصري والفلسطيني .