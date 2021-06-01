أحمد فهمى يشارك صورة له مع خالد الصاوي .. ويعلق: علشان ترجع لمتنا من تاني لازم ناخد لقاح فيروس كورونا

نشر الفنان احمد فهمى صورة له مع الفنان خالد الصاوى وذلك عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق فهمى قائلا “ علشان ترجع لمتنا من تاني لازم ناخد لقاح فيروس كورونا اللي هيحمينا ويحمي كل اللي حوالينا ”.



و يذكر ان حرص الفنان أحمد فهمي على مساندة شقيقه الأصغر كريم، ونشر صورة له من أمام بوستر فيلم "ديدو" في أحدى السينمات، وكشف عن رأيه في الفيلم كتب فهمي: " بقالي كتير مشوفتش فيلم جامد كدة مبروك للنجم كريم فهمي ولكل زمايلي المشاركين في الفيلم ومبروك كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي وخالد السبكي".

و فيلم "ديدو – أرجوك لا تفعصني سهوا" من تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتي بالإضافة إلى عدد من النجوم ومن فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي .