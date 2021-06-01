قالوا لـ صدى البلد.. يسرا : "حرب أهلية" نموذج من محاكم الأسرة.. وسمية الخشاب تكشف كواليس صلحها مع ريم البارودي

يسرا : "حرب أهلية" نموذج من محاكم الأسرة

أشرف زكي يكشف تطورات حالة الفنان شريف دسوقي

نبيلة عبيد تطلب الدعاء العاجل لـ دلال عبد العزيز

سمية الخشاب تكشف كواليس صلحها مع ريم البارودي

هانى رمزى : ابتعدنا عن المسرح لهذا السبب

إيناس عز الدين ابنى يعانى من انكماش فى المخ

شيرين: فكرت في الاعتزال بسبب معاملتنا كـ «خيل الحكومة»





كشف عدد من النجوم عن بعض التفاصيل الفنية والشخصية وذلك عبر تصريحاتهم الخاصة لموقع صدى البلد الإخباري ولعل من ابرز هؤلاء النجوم يسرا وهانى رمزى ونبيلة عبيد وأشرف زكى وسمية الخشاب.

ونرصد فى التقرير التالى ابرز تصريحات هؤلاء النجوم.

يسرا

كشفت الفنانة يسرا تفاصيل اختيارها لسيناريو مسلسل “حرب أهلية” الذى نال إعجابها منذ اللحظة الأولى عند قراءتها للسيناريو الذى كتبه المؤلف أحمد عادل.

وقالت يسرا فى تصريح لـ “صدى البلد”: إن مسلسل حرب أهلية يقدم عددا من قضايا الأسرة، وأعتبره من الأعمال التى اقتحمت المناطق الشائكة خاصة أن هذه القضايا نقرأها بشكل دورى فى صفحات الحوادث.

وأوضحت يسرا: أن هذه الأزمات والمشاكل الأسرية موجودة أيضا بشكل أكثر قسوة فى محاكم الأسرة وأعتبر أن مسلسل حرب أهلية نموذج من هذه المشاكل الأسرية التى تنظر أمام القضاء.

أشرف زكى

واما الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين أعلن عن تطورات الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي.

وقال زكي : " الأطباء منعوا الزيارات لشريف دسوقي خلال الفترة الحالية ومنعوا عنه المكالمات الهاتفية ، وذلك لكي يبدأ مرحلة العلاج الأولى وهي التأهيل النفسي".

نبيلة عبيد

وكشفت الفنانة نبيلة عبيد، عن تطورات الحالة الصحية لصديقتها وجارتها الفنانة دلال عبد العزيز، الذي تمكث في المستشفى خلال الوقت الحالي لتلقي العلاج بعد احتجازها، اثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت نبيلة عبيد، إنها اطمأنت على صحة دلال عبد العزيز من خلال ابنتها (الفنانة دنيا سمير غانم)، التي قالت لها ان «دلال» في تحسن مستمر، وأشارت نبيلة عبيد، انها تداوم على الدعاء لها قائلة: «كلنا بندعيلها»، لكنها لم تتمكن من زيارتها لمنع الزيارة بسبب الإجراءات الاحترازية.

سمية الخشاب

بينما كشفت الفنانة سمية الخشاب خلال ندوتها بصدى البلد عن كواليس صلحها بالفنانة ريم البارودى، وذلك بعد فترة من الشد والجذب بينهما.

وقالت "حلو إننا ندعي لبعض ونسلم على بعض وريم هي من بدأت بالصلح وأنا رحبت بذلك".

تابعت: "نصحتها تركز في شغلها وتحب نفسها، لأنها عملت معي من قبل في مسلسل "حدائق الشيطان"، وقولتلها انا وشي حلو على اللي بيشتغلوا معايا ".

أضافت " إحنا وسط فني لابد أن نكون قدوة لمتابعينا إحنا بشر وبزعل جدا من الناس اللي فاكرة الفنان ملاك ومش بيغلط هو انسان عادى ممكن يغلط، ولكن هو عليه ضوء واهتمام.. ولكن كل واحد لديه معاناته" .

واختتمت سمية الخشاب "حلو يكون عندنا شوية مثالية وحلو إننا نفيد الناس".

هانى رمزى

بينما تحدث الفنان هانى رمزى، عن سر ابتعاده عن تقديم عروض مسرحية خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه ليس الوحيد من أبناء جيله الذى ابتعد عن المسرح خلال السنوات الماضية .

وتابع هانى رمزى : لا أنكر أن جيلى من الفنانين لم يعودوا من المهتمين بتقديم عروض مسرحية إلا أننا ابتعادنا عنه بسبب انشغالنا خلال فترة ما بتقديم أعمال سينمائية وتليفزيونية بالإضافة إلى فترة الانفلات الأمنى الذى حدث فى فترة ما من عمر الوطن.

إيناس عز الدين

واما الفنانة إيناس عز الدين روت لصدى البلد تفاصيل حالة ابنها الصحية بعد إجرائه عمليه في المخ منذ قليل .

وقالت " الحمدالله والشكر لله هو حاليا في العناية المركزة وسيمكث لمده 8 ساعات والحالة حرجة" .

وكانت الفنانة إيناس عز الدين قد أكدت لصدى البلد على خطورة حاله ابنها الصحية بعد فشل الجراحة الأولى في المخ .

وقالت " الوضع حرج للغاية ..ولابد أن يجري جراحة عاجلة خلال الأيام القادمة وأطلب من الجميع الدعاء له".

أضافت "هو يعاني من انكماش في المخ بسبب تدفق سائل ناتج عن الصمام الذي تم تركيبه في المخ في العملية الأولي ".

اختتمت " الأطباء المعالجين للحالة أبلغوني بصعوبة الموقف .. ربنا كبير وسيقف بجانبي ".

و تتواجد حاليا رفقة نجلها داخل أحد مستشفيات القاهرة، حيث يجري أشعة رنين علي المخ للوقوف علي تطورات حالته الصحية بشكل أكبر.

شيرين

وأكدت الفنانة شيرين أنها فكرت خلال الفترة الماضية فى الاعتزال والابتعاد عن الفن بشكل نهائي، لعدد من الأسباب التى تعرضت لها مؤخراً .

وتابعت شيرين، من الجيد أن يظهر جيل جديد من الفنانين لكنى أشعر أننا بدأنا نتعامل كخيل الحكومة، والوضع الآن أصبح "هات اى حد يلعب الدور".

وأضافت الفنانة شيرين: لا أقبل بهذا الأسلوب وفكرت فى الابتعاد حتى أظل بكرامتى، فأنا لن أقبل ان أعمل من أجل الشفقة، لكني أقبل الدور الجيد وأن يتم وضعى فى مكانة فنية جيدة ، فانا احترم فنى.

واكملت شيرين: بدأت مؤخراً اشعر ببعض التفاؤل لذا فانا منتظرة، لكن اذا ظلت المعاملة كما كانت فافضل الابتعاد حتى أحتفظ بتاريخى الفنى الذى قدمت من خلاله العديد من الأعمال سواء فى السينما أو المسرح او التليفزيون.

واختتمت: أشعر وكأننى أكافح كفاحا مريرا فى مجال الفن حالياً ، فمثلاً أظل اجرى بروفات على مسرحية لشهور طويلة ثم يكون العرض لمدة شهر واحد.