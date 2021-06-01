ريماك تعلن عن اصدار جديد بقوة هائلة| صور

تمكنت شركة ريماك المتخصصة في انتاج السيارات الخارقة و صاحبة الأداء التنافسي، أن تبهر متابعيها بمقطع فيديو قصير نشر عبر موقع يوتيوب الشهير، حيث ظهرت ملامح الوحش الجديد الذي يحمل علامتها التجارية، من خلال تصميم بالأضواء الزرقاء، مع انطلاقة قوية تكشف عن الكثير من التحديات.

و ظهرت السيارة للمرة الأولى داخل فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات في عام 2018، إلى جانب عدة مناسبات اخرى كشفت من خلالها عن نسختها الاختبارية الكهربائية، و لكن يبدو أن ريماك أصبحت مستعدة الأن للكشف عن النسخة الخارقة بشكل رسمي.

حيث كشف مقطع الفيديو و الذي جاء بمدة قدرها 40 ثانية فقط، عن الموعد الرسمي لانطلاق ريماك، و هو اليوم الموافق 1 يونيو 2021، و من المنتظر أن يحمل هذا الموعد العديد من المعلومات القوية حول تلك الاطلالة الفريدة، و التي من المتوقع أن تحمل لقب جديد على عكس الاسم الرائج سي تو، مع باقة من القدرات الفنية الأخرى.

و يذكر أن ريماك قد كشفت في وقت سابق عن النسخة الاختبارية في معرض جنيف الدولي، و التي كانت تسمد قوتها من محرك قوي يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 1.888 حصان، و 2300 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 412 كيلومتر/ساعة.

و بهذه الإمكانيات الفنية تتمكن السيارة أن تتسارع من نقطة الثبات، حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 1.85 ثانية فقط، و لكن ننتظر معلومات جديدة و ارقام تبدو مذهلة لنسخة ريماك القادمة.