البحث العلمي تعلن مد التقديم لمقترحات لتنظيم رالي القاهرة الرابع.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مد فترة تقديم المقترحات لتنظيم رالي القاهرة الرابع للسيارات الكهربية محلية الصنع، في إطار مبادرة آبل، حتى يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو 2021.

وأوضحت أن مبادرة آبل هي مبادرة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتعزيز التعاون بين البحث العلمي والصناعة بهدف تحقيق نمو اقتصادي ومعاونة الدولة في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي.



وأشارت إلى أنها تأتي ضمن الخطة التنفيذية الثانية للأكاديمية 2018-2022 والمعتمدة من مجلس الأكاديمية في 11 أبريل 2021 جلسة رقم 177، وتقديم المقترحات فقط من خلال موقع الأكاديمية .

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية وهيئة الشراكة بين الاكاديميات عن تنظيم دورة تدريبية حول دبلوماسية العلوم خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 3 سبتمبر 2021 بالتعاون مع أكاديمية العالم للعلوم TWAS والرابطة الأمريكية لتقدم العلوم AAAS. (عن بعد)تأسس برنامج AAAS-TWAS للتدريب على دبلوماسية العلوم فى عام 2014 لاستكشاف قضايا السياسة الدولية المعاصرة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والبيئة والصحة وبناء المهارات لخلق وظائف فى المنطقة البينية: العلم والدبلوماسية.

وأوضحت الأكاديمية أن ورشة العمل تهدف إلى تعزيز الصلة بين العلماء والمسئولين الحكوميين وواضعى السياسات والدبلوماسيين وذلك من خلال مشاركة فريق ثنائى Pairs Participants،يفضل ان يكون كلا العضوين يعملان او يقيمان فى نفس البلد.