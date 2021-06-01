خبيرة طاقة : "التاروت" لا يملك العصا السحرية لحل المشاكل

قالت إيمان خير، الخبيرة بمجال الطاقة والتاروت، إن "التاروت" يحتوي على الكثير من أنواع الكروت ، مثل كارت الملائكة الذي يوجد به طاقة كبيرة للغاية، مشيرة إلى أن الكارت يقرأ باللون والرقم والصورة.



وتابعت "خير"، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن أوراق "التاروت" تستطيع حل أي مشكلة لشخص، لافتة إلى أن ورق التاروت يستطيع تحديد المشكلة، ويوجه له نصيحة لحل هذه المشكلة.



ولفتت إلى أن قارئي التاروت لا يملك العصا السحرية لحل المشاكل، ولكنه يعطي النصائح لحل المشاكل، والقارئ الصادق يعطي نسبة لعدم تحقق ما يقال، معقبة :" ربنا ممكن يغير الأمر في لحظة"