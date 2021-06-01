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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الخميس.. نظر طعن شقيق بطرس غالى فى قضية الآثار

بطرس غالى
بطرس غالى

تنظر الخميس، محكمة النقض  طعن شقيق بطرس غالي في القضية رقم 8718 لسنة 2019 جنايات قصر النيل، وذلك على حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن 15 سنة في واقعة اتهامه بتهريب الآثار الكبرى إلى أوروبا.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، قضت في وقت سابق، بمعاقبة بطرس روؤف بطرس غالي، بالسجن المشدد 30 عاما وتغريمه 6 ملايين جنيه، لاتهامه بالقضية.

كما قضت المحكمة بمعاقبة، القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر، لاديسلاف سكاكال أوتاكر، بالسجن المشدد 15 عاما "غيابيًا" والغرامة مليون جنيه.

وعاقبت المحكمة المتهمين: أحمد حسين نجدي ومدحت ميشيل، بالسجن المشدد 15 عاما والغرامة مليون جنيه، مع مصادرة المضبوطات لصالح المجلس الأعلى للآثار.

جنايات القاهرة الاثار محكمة النقض شقيق بطرس غالي

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