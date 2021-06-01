أخبار التعليم .. قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد بالجامعات الحكومية .. الخشت يكشف مصير المنصة الإلكترونية بعد انتهاء "كورونا"

نشر موقع "صدى البلد" اليوم العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم :



وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد بالجامعات الحكومية

جامعة الجلالة تستقبل لجنة المجلس الأعلى للجامعات لبدء تفعيل وحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات



سفير المملكة المتحدة بالقاهرة يزور فرع جامعة هارتفوردشير البريطانية بالعاصمة الإدارية

نائب رئيس جامعة حلوان : مد الكليات بكافة الاحتياجات اللازمة لامتحانات نهاية العام



د. محمود ذكي يترأس الاجتماع الشهري لمجلس جامعة طنطا



جامعة العريش تسعى لموقع متميز للتواصل مع الجامعات المصرية والأجنبية



الخشت يكشف مصير المنصة الإلكترونية بعد انتهاء أزمة كورونا



عبر تقنية الفيديو كونفرانس .. انعقاد مجلس جامعة بورسعيد اليوم



نائب رئيس جامعة المنصورة يعلن الخطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

