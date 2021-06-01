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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كيف تودع مدخراتك بعائد شهري من البنوك..معلومات تهمك

البنك الاهلي
البنك الاهلي

تسعي البنوك العاملة بالسوق المصرية علي تطوير كافة الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد والشركات بغرض جذب أكبر قدر من العملاء سواء علي مستوي الادخار او الاقتراض بالتزامن مع خطط البنك المركزي لتوسيع استفادة المواطنين من الخدمات البنكية.

 

ويتيح البنك الاهلي المصري باعتباره احد اكبر الاذرع التمويلية للحكومة؛ خدمة ادخار الأموال في صورة ودائع بعائد أقل من شهر حتي 7 سنوات  للأفراد.

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ذكر البنك الاهلي المصري ان مدة الوديعة تبدأ من أسبوع حتي 7 سنوات ، وبحد أدني لقيمة الوديعة تبلغ  ألف جنيه و 100 ألف جنيه بحد أقصي 

 

حدد البنك الاهلي عملية احتساب العائد علي الوديعة التي تبدأ من أسبوع حتي 15 يوما بنسبة 2.25% و أكثر من أسبوعين لأقل من شهر تبلغ 2.75%، و شهر حتي أقل من شهرين بسعر فائدة 4.25%.

 

ويبلغ سعر الفائدة للوديعة شهرين حتي أقل من 3 شهور بنسبة 4.25 % للعائد و 3 شهور حتي اقل من 6 شهور فسعر العائد عليها يبلغ 3.75%

 

ويصل سعر الفائدة علي الوديعة التي تبدأ من 6 شهور حتي اقل من سنة فتصل لـ 3.75% و الوديعة التي تصل أكثر من سنة حتي 7 سنوات يبلغ سعر عائدها 3.75%.

 

تتيح الوديعة ميزة  استرداد قيمتها قبل موعدها وفقا للشروط المعلنة من قبل البنك، و امكانية الاقتراض بعائد مضمون و ميزة إصدارها بعملات أجنبية مختلفة بحد أقصي لمدة عام.

البنوك الخدمات المصرفية الودائع ودائع الافراد مال واعمال البنك الاهلي

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