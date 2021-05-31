عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد 10 سنوات من اتهامه وتبرئته.. عودة رئيس ساحل العاج المنفي إلى بلاده

رئيس ساحل العاج السابق
رئيس ساحل العاج السابق لوران جباجبو

قال مسؤول حزبي إيفواري، اليوم الاثنين، إن الرئيس السابق لوران جباجبو سيعود إلى ساحل العاج في 17 يونيو بعد عقد من تبرئته من جرائم ضد الإنسانية خلال حرب أهلية.

 

في أبريل، أكدت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ومقرها لاهاي أن جباجبو وساعده الأيمن السابق تشارلز بل جود كانا على بينة من أعمال العنف المدمرة التي أعقبت الانتخابات والتي هزت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في 2010-2011.

 

وقال أسوا أدو، الأمين العام لحزب الجبهة الشعبية الإيفوارية الذي أسسه جباجبو ، "إنني أعلن عودة الرئيس لوران جباجبو إلى الأراضي الإيفوارية في 17 يونيو".

المحكمة الجنائية الدولية تبرئ رئيس ساحل العاج الأسبق

وجاء هذا الإعلان في عيد ميلاد جباجبو الـ 76.

 

وقُتل أكثر من 3000 شخص في شهور من القتال بعد انتخابات 2010 ، عندما شكك غباغبو في نتائج التصويت الذي فاز به الرئيس الحالي الحسن واتارا ورفض التنحي.

 

وأُجبر جباجبو في النهاية على الخروج من السلطة، واعتقل في أبريل 2011 واحتجز في شمال ساحل العاج قبل نقله إلى المحكمة الجنائية الدولية.

 

وأصبح أول رئيس دولة يُحاكم في المحكمة، على الرغم من أنه وبلي جودي أصرا دائمًا على أنهما غير مذنبين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

 

وعلى الرغم من قضاء سنوات خلف القضبان في المدينة الهولندية ، وكذلك قضاء بعض الوقت في بروكسل بينما كان ينتظر نتيجة استئناف ضد تبرئته في عام 2019 ، فإن الرئيس السابق المثير للانقسام بشدة يحتفظ بدعم قوي في الداخل.

 

وقال واتارا إن سلفه مرحب به في العودة إلى الوطن و "سيستمتع ... بالمزايا والبدلات المتاحة للرؤساء السابقين".

 

وأشاد أنصار جباجبو بقرار المحكمة الجنائية الدولية بتأييد تبرئته إلى جانب قرار بلي جودي ، قائلين إن عودتهم ستشفي جراح الصراع الذي يقسم البلاد على طول خطوط الشمال والجنوب.

 

وتعتبر ساحل العاج، أكبر منتج للكاكاو في العالم، مقسمة بين الشمال ذي الأغلبية المسلمة والجنوب الذي يسيطر عليه المسيحيون.

 

واتارا مسلم شمالي بينما غباغبو مسيحي من الجنوب.

ترشيحاتنا

هل يجب رفع الأيدي أثناء التنقل بين الأركان في الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

عمرو موسى: مصر تقوم بكل ما يمكن فعله تجاه قضية سد النهضة.. فيديو

رضا عبد العال: غياب محمد هاني عن نصف نهائي دوري الأبطال غير مؤثر

اندلاع حريق في منطقة زراعية جنوب إسرائيل

وزير التعليم عن صفحات شاومينج : كلها نصب واحتيال .. ونتعامل معها بالقانون

طفل أفريقي ضحية التنمر: "حرقوني وخلوني غسلت المواعين"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبدالقادر مش راجع .. ورطة جديدة لـ موسيمانى برعاية مدرب سموحة

الصحة تكشف مفاجأة عن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي ودلال عبدالعزيز.. فيديو

تحتاج إلى الدعاء.. تامر أمين يكشف تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

اغتصاب وتنمر.. تفاصيل حفل تعذيب جماعي لطفل و3 أفريقيات فى عين شمس

الصحة تكشف عن مفاجأة حول مرض الفطر الأسود.. فيديو

بعد حكم القضاء الإداري .. إعلان هام من مرتضى منصور لجماهير الزمالك

سوء نية وتجاوز .. أول رد رسمي من مصر على تصريحات آبي أحمد عن بناء سدود جديدة

3 عائدين و4 راحلين.. هؤلاء اللاعبون يخلعون قميص الأهلي قريبا.. من هم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. رسالة عمرها 110أعوام تكشف تاريخ فورد العريق

اختتام فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك "زايد 3".. فيديو وصور

طبيب شهير.. القصة الكاملة للقبض على المتحرش البرازيلي

فورد تكشف عن مافريك 2022 المدمجة .. صور

فيديو

فيديو جراف.. حريق يلتهم مركب سياحيا بـ الغردقة

لا يتعدى أصابع الأيدي | فيديوجراف.. تفاصيل مؤتمر لوزارة الصحة عن انتشار الفطر الأسود

اختتام فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك "زايد 3".. فيديو وصور

استغل شابة مصرية .. ما قصة السائح البرازيلي ؟

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

أيات الجارحي تكتب: فقدان الذاكرة الإنفصالي

د.صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: مِياه النِّيِلِ

دعاء عبدالقادر تكتب: الطاووس

رمضان البيه يكتب: والسابقون السابقون أولئك المقربون

فاطمة حسن تكتب: الحرب الإلكترونية لبني صهيون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

منتدى سانت بطرسبرج – اقتصاد الواقع الجديد

د.سالم الكتبي

«الجني» و«القمقم» في إيران

ريهام مازن

تجربتي مع أسترازينيكا !

كريمة أبو العينين

الأولة فى العدل.. إسمعونى

د.مجدي بدران

اليوم العالمى لمكافحة التدخين

أحمد فرغلى رضوان

ثانية واحدة.. وثنائية كوميدية مفاجئة

إبراهيم شعبان

المتاهة اللبنانية

رشا شكر

انتقال «مترو جولدوين ماير» إلى عالم «الأونلاين»

اﻟﻤﺰﻳﺪ