أخبار التوك شو| تطورات حالة دلال عبدالعزيز .. درجات الحرارة تنخفض غدا.. مستشار الرئيس يزف بشرى

نشر صدى البلد، على مدار الساعات الماضية العديد من أخبار التوك شو على الفضائيات، ناقشت الملفات والقضايا المطروحة على الساحة، واستضافة الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات خاصة الصحة والإسكان.

أتمنى من ربنا حد يساعدني .. شاب مريض بالفشل الكلوي يروي معاناته

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، تقريرا مصورا عن شاب مريض بالفشل الكلوي.

وروى إبراهيم، معاناته مع الفشل الكلوي من محافظة كفر الشيخ، قائلا :"بقالي 9 سنوات بغسل كلي واعيش في غرفة على الطريق مصنوعة من الخشب ودخلي ضعيف جدا وأعيش مع أمي وإخوتي الثلاثة ولم اتزوج لاني أعاني من أزمة صحية".

وتابع أنه :"اتمنى من ربنا حد يساعدني وازرع كلى لان حالتي الصحية تعبانة".

تحتاج إلى الدعاء.. تامر أمين يكشف تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

قال الإعلامي تامر أمين، إنه تابع بالأمس كلمات الفنانة إيمي سمير غانم عن والدتها الفنانة دلال عبد العزيز ومطالبتها للجمهور بالدعاء بالشفاء لـ دلال عبد العزيز بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وأضاف تامر أمين في برنامجه " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" دلال عبد العزيز نجمة كبيرة وحبيبة الملايين وعلى المستوى الإنساني اعتز بصداقتها منذ أكثر من 18 عام ".

وتابع تامر أمين :" دلال عبد العزيز وميرفت أمين ورجاء الجداوي كانوا مثلث لا يفترق في أي مناسبة سواء كانت فرح او حزن ".

وأكمل تامر أمين :" دلال عبد العزيز سباقة بفعل الخير طوال الوقت "، مضيفا:" دلال عبد العزيز تحتاج إلى دعوات الجميع كي تقوم بالسلامة من وعكتها الصحية ".

وأضاف تامر أمين :" الخير الذي قامت به دلال عبد العزيز طوال حياتها سوف يساعدها على أن تقوم بالسلامة من أزمتها الصحية".

أسباب ارتفاع أسعار الذهب خلال شهر مايو

شف فادي كامل خبير أسواق الذهب، أسباب الارتفاع الكبير في أسعار الذهب خلال الفترة الماضية.

وتابع كامل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال" المذاع عبر قناة " إكسترا نيوز": “ارتفاع اسعار الذهب يرجع إلى التعافي من أزمة كورونا، والاقتصاديات بدأت تعمل إلى حد كبير، لكن مازالت هناك حالة من الخوف كبيرة جداً خاصة من المستثمرين والمؤسسات المالية في العالم”.



هدية من السيسى وشعب مصر لسكان غزة.. وصول 52 شاحنة بالمساعدات الإنسانية للقطاع.. فيديو

وصلت 52 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية هدية من الرئيس السيسي وشعب مصر لسكان قطاع غزة.

"مكافحة كورونا": حالات الفطر الأسود فى مصر لا تتعدى أصابع اليد

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان: إن حالات الإصابة بالفطر الأسود المكتشفة في مصر لا تتعدى أصابع اليد الواحدة.

مسئول بـ الصحة يوجه تنبيهات شديدة بشأن الفطر الأسود .. فيديو

قال دكتور إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة للتعليم الطبي والمهني، إننا لابد من التعرف على الفطر الأسود ونكون على قدر من المعرفة والتحديث الدوري لبروتوكول العلاج حسب الاصدارات العلمية الدولية التى تظهر نتيجة تحديث الأدوية، وإتاحة أدوية جديدة عن طريق التجارب السريرية.

60 دقيقة «شيشة» تعادل 100 سيجارة..طبيب يحذر

قال الدكتور وائل صفوت،إن جميع المدخنين مدمنون سواء نفسيًا أو عضويًا (كيميائيًا) ولكن ليس بنفس درجة أي نوع إدمان آخر، موضحًا أن عدد السنوات وكمية التدخين فى اليوم من أهم العوامل الفارقة لمن يحاولون الإقلاع عن التدخين.

مدير خط إنتاج إيفا فارما يشرح خطوات تصنيع عقار ريديمسفير|شاهد

قال الدكتور أمير ليشع ، مدير خط انتاج " إيفا فارما " ، إن أول مرحلة من مرحلة إنتاج عقار "ريميديسفير" هي مرحلة التحضير والتي يكون بها المواد الخام ، لوزنها وإذابة المواد الفعالة والغير فعالة في ماء مقطر.

استشارى أمراض النساء: الدم الفاسد تسمية خاطئة ..فيديو

قال دكتور محمود سليمان ، استشارى أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب ،إن البطانة المهاجرة سميت بذلك الاسم لأنها هاجرت خارج تجويف الرحم لتأثير هرمون الأنوثة الذي كون بويضة سميكة سيؤثر على أى أنسجة أخرى .

وهذا موعد الإنكسار.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم يضرب البلاد موجة شديدة الحرارة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

درجات الحرارة تنخفض غدا.. الأرصاد تعلن موعد بدء الصيف رسميا.. فيديو

قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والأرصاد الجوية، إنه تم التنبيه على إرتفاع درجات الحرارة اليوم بشكل شديد نتيجة المنخفض الجوي الحراري الذي امتد تأثيره للمنطقة الغربية من البلاد سواء فى السلوم أو سيوة ومطروح.

وتابع محمود شاهين، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "الحياة اليوم"المذاع على فضائية "الحياة"، أن المنخفض الجوي تحرك اليوم على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وشمال سيناء فسجلت درجة الحرارة فى القاهرة 39 درجة للعظمى، لافتاً أن الحرارة اليوم كانت شديدة للذين تعرضوا لأشعة الشمس المباشرة.

وأوضح "شاهين"، أن فصل الربيع سينتهى يوم 20 من يونيو ويبدأ فصل الصيف جغرافيا، معقباً أن الأحوال الجوية ستشهد غداً انخفاضا فى درجات الحرارة تدريجيا حوالى من 4 إلى 5 درجات على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وشمال سيناء لحد يوم الأحد القادم وسيشهد الأسبوع المقبل تقلبات وإرتفاع فى الأحوال الجوية.

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة: انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بسبب كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن أزمة كورونا تدار بعلم وخبرة ودعم سياسي غير مسبوق وكافة الأمور تحت السيطرة الكاملة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك انخفاض في أعداد الإصابات والوفيات بسبب كورونا والدولة تتعامل بحكمة ودقة واحترافية وعلم.

وأوضح أن أسرة الرعاية المركزة زادت بنسبة 35% مع زيادة عدد المستشفيات وتحسين شبكات الأوكسجين فى المستشفيات وكلها عناصر إيجابية، مؤكدا أن الدولة جاهزة لأي احتمالات فى هذه الأزمة أو أى أزمات مقبلة.

وأشار إلى أن أزمة كورونا كانت سببا فى توسيع دائرة الخبرة والأداء للأطباء وكان هذا سببا فى إنقاذ الكثير من المرضى، مؤكدا أن وضع الوباء فى مصر تحت السيطرة ولكن يأتي الالتزام بالإجراءات الوقائية فى مقدمة الأساليب الطبية للحد من انتشار الوباء.