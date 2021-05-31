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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في حضور 4 وزراء ومحافظ القاهرة

البابا تواضروس يشهد احتفالية الكنيسة بدخول السيد المسيح أرض مصر

البابا تواضروس يشهد
البابا تواضروس يشهد احتفالية الكنيسة

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم الاحتفالية التي نظمها معهد الدراسات القبطية بالاشتراك مع جامعة الزقازيق بمناسبة عيد دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة أرض مصر، والتي أقيمت في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال والدكتور كمال شاروبيم الأمين العام للمجالس المتخصصة برئاسة الجمهورية.

وشارك في الاحتفالية الدكتورة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ وعدد  من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورئيس جامعة الزقازيق الدكتور عثمان شعلان والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والأباء الأساقفة.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن الاحتفالية تأتى في إطار فعاليات إحياء مسار العائلة المقدسة الذي اعتمدته الدولة المصرية مسارًا سياحيًّا عالميًّا.


وأضاف القمص موسى إبراهيم أن قداسة البابا تواضروس الثانى ألقى كلمة أشار خلالها إلى أن حدث مجئ العائلة المقدسة إلى مصر يعد صفحة مضيئة في تاريخنا، مقدمًا الشكر للدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزارات والأجهزة المعنية على جهودهم في إحياء مسار العائلة المقدسة.


وفي ختام الحفل قدم الدكتور إسحق عجبان عميد معهد الدراسات القبطية والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق درع الاحتفالية لقداسة البابا تواضروس الثاني، إلى جانب تكريم قداسته لعدد من الضيوف.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية غدًا الأول من يونيو الموافق ٢٤ بشنس بعيد دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة أرض مصر.

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