عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على ترتيب جامعة المنصورة في تصنيف "شنغهاي" الصيني لعام 2021

تصنيف شنغهاى الصينى
تصنيف شنغهاى الصينى

أكدت جامعة المنصورة فى بيان لها مساء اليوم الاثنين ان تصنيف "شنغهاي" الصيني لعام 2021  قد اعلن ترتيب الجامعات فى بيان له  حيث جاءت جامعة المنصورة في المركز 801 : 900 عالمياً .

وأضافت الجامعة فى بيانها ان  جامعة المنصورة تصدرت المراكز الأولى بين الجامعات المصرية حيث حصلت فى  العلوم الطبية MEDICAL SCIENCES تخصص الطب السريري Clinical Medicine على المركز الأول محلياً ، والمركز 201 : 300 عالمياً وتخصص الصحة العامة Public Health على المركز الأول محليا، والمركز 201-300 عالمياً و تخصص طب الأسنان وعلوم الفم Dentistry & Oral Sciences على المركز الأول محلياً، والمركز 201-300 عالمياً و تخصص التكنولوجيا الطبية Medical Technology على المركز الأول محليا ، والمركز 201-300 عالميا وتخصص الصيدلة والعلوم الصيدلانية Pharmacy  Pharmaceutical Sciences على المركز الثاني محلياً، والمركز 201-300 عالمياً.

وأشار البيان الى انه علوم الحياه LIFE SCIENCES  تخصص العلوم البيطرية Veterinary Sciences  حصلت الجامعة على المركز الأول محلياً ، و المركز 101 : 150 عالمياً و تخصص العلوم الزراعية Agricultural SCIENCES على المركز الثالث محلياً، والمركز 401 : 500 عالمياً وفى  العلوم الطبيعية NATURAL SCIENCES  تخصص الرياضيات Mathematics حصلت على المركز الثاني محلياً، والمركز 301-400 عالمياً و العلوم الهندسية ENGINEERING   تخصص علوم الحاسب والهندسة Computer Science and Engineering حصلت على المركز الثاني محلياً والمركز 401 : 500 عالمياً.

وأوضح البيان ان ادراج جامعة المنصورة لتخصص الصحة العامة Public Health وتخصص علم الحاسب والهندسة Computer science and Engineering  جاء لأول مرة هذا العام في تصنيف شنغهاي.
الجدير بالذمر ان  تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات يعرف  بـ “التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم” (ARWU): يعتمد على الأداء فيما يتعلق بالبحوث العلمية. حيث ان معايير التصنيف تعتمد على الحاصلين على جوائز نوبل ، نسب نجاح الخريجين ، الدراسات والأبحاث المنشورة في مجلات Q1 ، عدد الاستشهادات ، الأداء الأكاديمي

https://pgsr.mans.edu.eg/about-musg/current-news/shanghai-ranking-2021

جامعه المنصورة الجامعات ترتيب المركز

موضوعات متعلقة

نائب رئيس جامعة المنصورة يعلن الخطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

ترشيحاتنا

بعثة سلة الزمالك تصل أوغندا وتنتظر الطيران بعد إلغاء رحلتها

تسريبات تكشف مواصفات وموعد إطلاق هواتف Huawei P50 من هواوي

بمواصفات عالية الأداء.. بنتلي تكشف عن بنتاجيا S موديل 2022| صور

جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يطرح 10 محلات بالمزاد العلني اليوم

أحمد مجاهد: الدوري الجديد من دورين بشرط واحد.. وآخر 5 مباريات في المسابقة مضغوطين

قبل القمة التاريخية.. أمريكا تتوعد بمعاقبة روسيا في هذه الحالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبدالقادر مش راجع .. ورطة جديدة لـ موسيمانى برعاية مدرب سموحة

الصحة تكشف مفاجأة عن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي ودلال عبدالعزيز.. فيديو

اغتصاب وتنمر.. تفاصيل حفل تعذيب جماعي لطفل و3 أفريقيات فى عين شمس

تحتاج إلى الدعاء.. تامر أمين يكشف تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

بعد حكم القضاء الإداري .. إعلان هام من مرتضى منصور لجماهير الزمالك

سوء نية وتجاوز .. أول رد رسمي من مصر على تصريحات آبي أحمد عن بناء سدود جديدة

ادعولها.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

لا تفعلوا هذه الأشياء اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد خلال موجة الحر الشديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. رسالة عمرها 110أعوام تكشف تاريخ فورد العريق

اختتام فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك "زايد 3".. فيديو وصور

طبيب شهير.. القصة الكاملة للقبض على المتحرش البرازيلي

فورد تكشف عن مافريك 2022 المدمجة .. صور

فيديو

فيديو جراف.. حريق يلتهم مركب سياحيا بـ الغردقة

لا يتعدى أصابع الأيدي | فيديوجراف.. تفاصيل مؤتمر لوزارة الصحة عن انتشار الفطر الأسود

اختتام فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك "زايد 3".. فيديو وصور

استغل شابة مصرية .. ما قصة السائح البرازيلي ؟

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

أيات الجارحي تكتب: فقدان الذاكرة الإنفصالي

د.صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: مِياه النِّيِلِ

دعاء عبدالقادر تكتب: الطاووس

رمضان البيه يكتب: والسابقون السابقون أولئك المقربون

فاطمة حسن تكتب: الحرب الإلكترونية لبني صهيون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

منتدى سانت بطرسبرج – اقتصاد الواقع الجديد

د.سالم الكتبي

«الجني» و«القمقم» في إيران

ريهام مازن

تجربتي مع أسترازينيكا !

كريمة أبو العينين

الأولة فى العدل.. إسمعونى

د.مجدي بدران

اليوم العالمى لمكافحة التدخين

أحمد فرغلى رضوان

ثانية واحدة.. وثنائية كوميدية مفاجئة

إبراهيم شعبان

المتاهة اللبنانية

رشا شكر

انتقال «مترو جولدوين ماير» إلى عالم «الأونلاين»

اﻟﻤﺰﻳﺪ