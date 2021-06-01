تعرف على ترتيب جامعة المنصورة في تصنيف "شنغهاي" الصيني لعام 2021

أكدت جامعة المنصورة فى بيان لها مساء اليوم الاثنين ان تصنيف "شنغهاي" الصيني لعام 2021 قد اعلن ترتيب الجامعات فى بيان له حيث جاءت جامعة المنصورة في المركز 801 : 900 عالمياً .

وأضافت الجامعة فى بيانها ان جامعة المنصورة تصدرت المراكز الأولى بين الجامعات المصرية حيث حصلت فى العلوم الطبية MEDICAL SCIENCES تخصص الطب السريري Clinical Medicine على المركز الأول محلياً ، والمركز 201 : 300 عالمياً وتخصص الصحة العامة Public Health على المركز الأول محليا، والمركز 201-300 عالمياً و تخصص طب الأسنان وعلوم الفم Dentistry & Oral Sciences على المركز الأول محلياً، والمركز 201-300 عالمياً و تخصص التكنولوجيا الطبية Medical Technology على المركز الأول محليا ، والمركز 201-300 عالميا وتخصص الصيدلة والعلوم الصيدلانية Pharmacy Pharmaceutical Sciences على المركز الثاني محلياً، والمركز 201-300 عالمياً.

وأشار البيان الى انه علوم الحياه LIFE SCIENCES تخصص العلوم البيطرية Veterinary Sciences حصلت الجامعة على المركز الأول محلياً ، و المركز 101 : 150 عالمياً و تخصص العلوم الزراعية Agricultural SCIENCES على المركز الثالث محلياً، والمركز 401 : 500 عالمياً وفى العلوم الطبيعية NATURAL SCIENCES تخصص الرياضيات Mathematics حصلت على المركز الثاني محلياً، والمركز 301-400 عالمياً و العلوم الهندسية ENGINEERING تخصص علوم الحاسب والهندسة Computer Science and Engineering حصلت على المركز الثاني محلياً والمركز 401 : 500 عالمياً.

وأوضح البيان ان ادراج جامعة المنصورة لتخصص الصحة العامة Public Health وتخصص علم الحاسب والهندسة Computer science and Engineering جاء لأول مرة هذا العام في تصنيف شنغهاي.

الجدير بالذمر ان تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات يعرف بـ “التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم” (ARWU): يعتمد على الأداء فيما يتعلق بالبحوث العلمية. حيث ان معايير التصنيف تعتمد على الحاصلين على جوائز نوبل ، نسب نجاح الخريجين ، الدراسات والأبحاث المنشورة في مجلات Q1 ، عدد الاستشهادات ، الأداء الأكاديمي



https://pgsr.mans.edu.eg/about-musg/current-news/shanghai-ranking-2021