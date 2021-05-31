سمير فرج: مصر والسودان مسئولتان عن تأمين خطوط الملاحة في البحر الأحمر .. فيديو

قال الدكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي، إن مناورة حماة النيل بين مصر والسودان تدل على التعاون العسكري بين البلدين منها زيارة رئيس الأركان، لافتاً إلى أن التدريب المشترك هو أرقى أنواع التدريب.

وأضاف سمير فرج خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" المذاع على قناة " تن " ، أن الأمن القومي في السودان يمثل الأمن القومي لمصر وأي تهديد يواجهه السودان هو تهديد لمصر.

وأوضح أن المناورة كان يشارك بها قوات برية وجوية وبحرية والهدف منها مساعدة السودان ودعمها للدفاع عن نفسها في مواجهة أي مخاطر أو تهديدات.

وتابع سمير فرج ، أن مصر والسودان يتشاركان في ساحل البحر الأحمر، مؤكدا ان الدولتين مسؤولتان عن تأمين خطوط الملاحة في البحر الأحمر .