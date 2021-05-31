علاء عبد العال: أسوان استحق الفوز أمام المصري

قال علاء عبد العال المدير الفني للفريق الأول لكرة بنادي أسوان، إن فريقه استحق الفوز أمام المصري فى مباراة ثمن نهائي كأس مصر عن جدارة واستحقاق.

وأضاف عبد العال في تصريحات عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "نستحق الفوز اليوم، بدأنا المباراة بشكل جيد، المصري استحوذ أول ربع ساعة، ثم أهدرنا أهدافًا كثيرة، خاصة في الشوط الثاني".

وأضاف: "عدنا في نهاية المباراة بالتعادل، فريق أسوان أدى مباراة جيدة، والمصري (فريق تقيل) بلغة الكرة".

واختتم: "مُني مرمانا بهدفين، الأول مشكوك في أن يكون اللاعب متسللًا، والثاني من ضربة ثابتة، لكن في مُجمل اللقاء كنا نستحق الفوز".