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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات جبارة لتحفة فيفو القادم IQOO Z3 5G

تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات جبارة لتحفة فيفو IQOO Z3 5G

تستعد شركة فيفو الصينية لإطلاق تحفتها القادمة هاتف iQOO Z3 الذى يتم إطلاقه تحت علامتها الفرعية iQOO خلال الأيام القليلة القادمة، وسيتميز الهاتف بأداء قوي مع معالج من شركة كوالكوم ودعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G .

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف IQOO Z3 5G من فيفو قد تم تسريب مواصفاته على موقع Amazon India وسيأتي بشاشة قياس 6.58 بوصة، من نوع IPS LCD ،  بجودة +FHD ، مع معدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.  

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ويقدم هاتف IQOO Z3 5G من فيفو  كاميرات خلفية ثلاثية  الأساسية  بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزاوية واسعة دقة 13 ميجا بيكسل، مع مجال رؤية 120 درجة، مع مستشعر آخر من نوع telephoto بدقة 13 ميجا بيكسل ، وكاميرا سيلفى 16 ميجا بيكسل.

 

وسيعمل هاتف IQOO Z3 5G من فيفو بمعالج من نوع Snapdragon 768G من شركة كوالكوم الأمريكية، ، مع مساحة داخلية بسعة تبدأ من  128 جيجا بايت، مع نسختى للذاكرة العشوائية 4 و 6 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل  Android 11 .

 

وسيحتوى هاتف IQOO Z3 5G من فيفو على بطارية بسعة 4400 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 55 واط ، ، تستطيع شحن الهاتف فى حوالي 30 دقيقة فقط .

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