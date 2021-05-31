أعلام الفورمولا 1 .. ماهو سر ألوان الرايات في أعرق سباقات السيارات؟

يمثل العلم أهمية كبيرة ورمز عريق تلتف حوله العديد من المشاعر، فمن الممكن أن يعبر عن تاريخ طويل لحضارات أثرت في البشرية، أو رمز وطني يحكي الكثير من البطولات، إلى جانب الرايات الخاصة ببعض المدن والمؤسسات، و لكن هل فكرت يومًا فيم اهي الدلالات الخاصة برايات أشهر سباقات السيارات فورمولا 1 ؟

بدأت الحكاية يوم العاشر من أبريل عام 1950، عندما انطلقت أول مسابقات الفورمولا 1، بعد سنوات كثيرة من التفكير في إقامة بطولة خاصة بهذه النوعية من السباقات، ولكن الحرب العالمية الثانية كان لها رأي أخر، وبسببها تم تأجيل هذه الفكرة.

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عندما قرر الاتحاد الدولي للسيارات إقامة بطولة عالمية ليبدأ التخطيط لـ فورمولا 1 وانطلاقها في عام 1950، ومنذ هذا التاريخ والأحداث التاريخية تتوالى، و الفرق القوية، تجلب العديد من الألقاب الأرقام المذهلة الخاصة بقوة التسارع و الانطلاق.

و لكي نشاهد هذه البطولات القوية، فلابد أن يكون هناك حاكم لمحركات فورمولا 1 الخارقة، ليأتي دور البطولة لـ "رايات سباقات الفورمولا 1" التي تعبر كلا منها عن أمر مهم داخل مجريات السباق، حيث تشير الراية البيضاء إلى أن هناك سيارة بطيئة جداً تتواجد على الحلبة، و على الجميع اخذ تدابير الحذر و الحيطة.

تأتي الراية السوداء لتبلغ قائد المركبة أن هناك عقوبة قد وقعت عليه تلزمه من دخول المرآب على الفور، ثم يأتي دور الراية الزرقاء التي تحذر قائد السيارة أن هناك سيارة أخرى مسرعة تقترب منه وتكاد تتخطاه لكي يسمح لها بالمرور، بينما تدل الراية الخضراء على نهاية الخطر بعد أن شهدت أرضية الحلبة حادثة ما لتزيل العقبات بلونها الأخضر.

وتشير الراية الصفراء والحمراء إلى علامة تحذيرية قوية، ناتجة عن انزلاق أرضية الحلبة بسبب تسريب الزيت أو التأثر بمياه الأمطار، ليأتي دور الراية الأشهر في سباقات الفورمولا 1 والتي تحمل مربعات سوداء و بيضاء، حيث تدل عن انهاء السباق، ثم يتبعها إعلان الفائز ليسجل داخل إنجازات البطولة العريقة.