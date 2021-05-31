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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النشرة الاقتصادية..5.1 مليار جنيه أرباح للبورصة في شهر.. و2.9 مليارا أرصدة الكمبيالات المخصومة لعملاء البنوك

البورصة المصرية
البورصة المصرية

ينشر موقع صدي البلد الاخباري، أبرز الأحداث والفعاليات الاقتصادية علي مدار اليوم وهي كالأتي:

البورصة تربح 5.1 مليار جنيه خلال شهر مايو
ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 5.1 مليار جنيه خلال تعاملات شهر مايو الجاري ليسجل مستوى 655.8 مليار جنيه مقابل 650.7 مليار جنيه، حيث بلغ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو  8.655 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟشهر ﻣﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺤﻮ 79.0% ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ.

عبد المنعم مطر: المالية ومصلحة الضرائب يقدمان التوعية اللازمة بمشروعات الميكنة

نائب محافظ البنك المركزي: مصر ليست في حاجة إلى إبرام أي نوع من الاتفاقات التمويلية الجديدة مع صندوق النقد الدولي


تقرير.. 34 % زيادة قيمة الصادرات المصرية البترولية خلال الربع الأول
كشف تقرير عن ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات من المنتجات البترولية في مصر بنسبة 33.8% لتصل إلى 1.819مليار دولار خلال الربع الأول لعام 2021، مقابل 1.359 مليار دولار خلال نفس الربع لعام 2020، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

التموين: المخزون الاستراتيجي من الزيت يكفي لـ5 أشهر.. والزجاجة بـ 21 جنيها
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية؛ عن وجود مخزون استراتيجي من الزيت التمويني يكفي لمدة 5 أشهر، موضحة أن  الشركة القابضة للصناعات الغذائية تمتلك المواد الخام من الزيوت بما يمكنها بالوفاء بالالتزامات الخاصة بصرف المقررات التموينية المطلوبة.

2.93 مليار جنيه أرصدة الكمبيالات المخصومة بالعملة الأجنبية في فبراير
سجلت جملة الكمبيالات المخصومة من عملاء البنوك خارج الحكومة بالعملة الأجنبية ارتفاعا إلي 2.93 مليار جنيه في فبراير الماضي بعد أن كانت 2.86 مليارا في يناير السابق له ومقارنة بـ4.4 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

أسعار العملات المشفرة.. إيثريوم تصعد 5%.. وبيتكوين بـ 36.9 ألف دولار
صعدت عملة إيثريوم المشفرة أكثر من 5% اليوم لتصل إلى 2523 دولارا لكنها ظلت أقل بما يزيد على 40% عن ذروتها القياسية فوق 4300 دولار المسجلة هذا الشهر.

إيقاف جميع مصانع الحديد و الصلب عدا محطة الأكسجين .. والقابضة المعدنية تحدد مهام المصفي
أعلنت الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وقف جميع مصانع وأنشطة شركة الحديد و الصلب اعتبارا من اليوم الاثنين عدا محطة انتاج الاكسجين.

ارتفاع أسعار الذهب جنيها واحدا في ختام التعاملات
ارتفعت اسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الإثنين بمعدلات طفيفة لم تتجاوز حاجز الجنيه الواحد على مستوى الاعيرة المختلفة لدي محلات الصاغة منذ السبت الماضي.

بنسبة 11.4%.. تراجع واردات مصر من المنتجات البترولية من 5 دول .. تعرف عليها
تراجعت واردات مصر من المنتجات البترولية خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 بنسبة قدرها 11.4% مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2020، وذلك وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

9.5 مليون جنيه إجمالى مبيعات راكتا خلال 10 أشهر

كشفت شركة العامة لصناعة الورق - راكتا التابعة للقابضة للصناعات المعدنية أحدي شركات قطاع الأعمال العام ،عن خسائر بقيمة 80.92 مليون جنيه، خلال الـ10 أشهر الأولى من العام المالي الجاري

لو قراءته غير دقيقة .. 4 خطوات لتغيير عداد المياه

توفر شركات مياه الشرب والصرف الصحى لعملائها  العديد من الخدمات بداية من تركيب عداد جديد للشقة، وحتى فصل عداد المياه الخاص بالشقة عن العمارة،  بالإضافة إلى إمكانية تغيير عداد المياه فى حالة وجود خطأ به.

النشرة الاقتصادية البنك المركزي وزارة المالية البورصة مال واعمال

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