نائب بالشيوخ: الجانب الألماني يمتلك خبرات عميقة في مجال بناء السفن

أشاد النائب احمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، بجهود الدولة المصرية في توطين الصناعات البحرية بكافة جوانبها، مؤكدا أن الرئيس السيسي يقوم بمجهود كبير من أجل تقدم الأمة.



ولفت النائب أحمد البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى ان الدولة المصرية تعمل خلال هذه الفترة على تعزيز قدراتها البحرية من خلال توطين صناعة السفن، وتأهيل الكوادر الوطنية في هذه الصناعة.



وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الجانب الألماني يمتلك خبرات عميقة في مجال بناء السفن بمختلف الطرازات، مشيدا بالعلقات المصرية الألمانية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بيتر لورسن مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية في مجال صناعة السفن، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء بحري محمد إبراهيم، والعقيد بحري محمد ناجي.



وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لتوطين الصناعات البحرية بكافة جوانبها وتم استعراض أوجه تطوير ترسانات صناعة السفن، إضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية الوطنية من الشباب العاملين في هذا المجال، كما تمت مناقشة تطوير البنية التحتية للمعدات اللازمة لهذه الصناعة الحيوية، بما يمكنها من مواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية.