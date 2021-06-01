سفير مصر السابق في فلسطين يكشف دور الرئيس في وقف إطلاق النار

قال محمد منير سفير مصر الأسبق لدى السلطة الفلسطينية، إن هناك ثقة فلسطينية وثقة من جميع الأطراف في صدق وإخلاص الدور المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن مصر لم تتدخر أي جهد في السعي لوقف إطلاق النار والسعي لتثبيت وقف اطلاق النار وتثبيت الهدنة إدراكا منها بالمسئولية تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه قطاع غزة الذي يمثل عمق استراتيجي أمني لمصر ولشعب قطاع غزة والشعب الفلسطيني.

وأوضح أنه انطلاقا من هذه المسئولية، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي من بداية تصدر الموقف على وقف اطلاق النار من ناحيه وتثبيته والسعي لإعادة اللحمة بين الفصائل الفلسطينية المختلفة مع منظمة التحرير الفلسطينية والسعي لأن تندرج كل الفصائبل الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص على مد الشعب الفلسطيني بكل الاحتجاجات اللازمة له سواء كانت احتياجاته الغذائية أو اللوجيستية ، فضلاً عن البترول لتشغيل محطات توليد الكهرباء ، بالإضافة إلى المساعدات الطبية وفتح معبر رفح بصفة دائمة انطلاقاً من احساسنا بالمسئولية تجاه أهلنا في غزة.