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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تجار السيارات يطالبون بتأجيل تنفيذ قرار النقل خارج الكتلة السكنية

معرض سيارات
معرض سيارات

أصدرت وزارة التنمية المحلية قرارا اداريا بنقل جميع معارض السيارات المتواجدة داخل الكتلة السكنية الى خارجها ، وحددت مهلة لملاك معارض السيارات بنقلها خارج الكتلة في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخه .

 

وبالفعل قامت الجهات التنفيذية في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية ، بإصدار خطابات إخلاء لأصحاب معارض السيارات لتطبيق قرار وزارة التنمية المحلية وتسليمه لاصحاب المعارض .

 

وفى ذلك الشأن قال محمود حماد نائب رئيس رابطة تجار سيارات مصر و رئيس قطاع المستعمل ، وصاحب معارض حماد موتورز ، انه بعد وصول جوابات الإخلاء لمعظم معارض السيارات على مستوى الجمهورية ، قامت رابطة تجار السيارات بعمل ١٠٠٠ توكيل لرفع قضية في القضاء الإداري لإلغاء القرار الذى يؤدى الى تشريد الآلاف أو تأجيله لوقت لاحق حتى لا يقع ضرر على المواطنين .

 

وأضاف حماد فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان أصحاب معارض السيارات لم تعلم الى اين ستذهب ، وكم سعر المتر في المعرض الجديد وكيفية دفع أقساطه ، غير ان المكان المخصص للنقل هل يتسع لجميع المعارض ام للبعض فقط .

 

وتابع حماد قائلا :" على حد علمي ان الـ ٥٧ فدان المخصصة لسوق السيارات وإنشاء معارض أيضا بها، تعتبر مساحة لا تكفى الا لعدد قليل ، وهناك ما يقارب من 10 آلاف معرض مفتوح على مستوى المحافظات وكل معرض يضم اشخاص لديها عائلات كثيرة .

 

وناشد حماد الحكومة المصرية ، بإصدار قرار بتأجيل تنفيذ النقل، وعدم اخلاء المعارض، إلا بعد إنشاء البديل و حصر عدد معارض السيارات الفعلي حتى لا تتشرد مئات العائلات المصرية .

 

وقال مصطفى الاسوانى تاجر سيارات فى منطقة السوق القديم بالحى العاشر بمدينة نصر ، أنه تم غلق معرض السيارات الخاص به منذ العلم بقرار وزارة التنمية المحلية ، ولكن دون ان يعلم الى اين سيذهب ، او هناك بدائل ام لا .

 

وأضاف الأسواني فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أنه مع قرار نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية ، ولكن يجب قبل تنفيذ هذا القرار حصر جميع اعداد المعرض وتوفير أماكن بديلة مناسبة حتى لا تنهار أسرهم .

 

وتابع الاسوانى ان مشروع سوق السيارات الجديد بطريق السخنة ممتاز ولكن لا يسع جميع معارض السيارات المتواجدة لذلك لابد وان يكون هناك مقترحات وحلول قبل تنفيذ هذا القرار .

 

وقال أحمد مرزبان أحد تجار السيارات بمنطقة أرض اللواء ، ومن أوائل المترددين على سوق السيارات الجديد ، ان قرار وزارة التنمية المحلية صحيح 100% ولكن توقيته خطأ ، بسبب انه كان من المفترض تنفيذ مثل هذا القرار بعد تشغيل سوق السيارات رسميا وتجهيزه لاتساع جميع المعارض .

وتابع مرزبان ان قرار وزارة التنمية المحلية مفاجئ لتجار السيارات واذا تم تنفيذه دون تقديم بدائل مناسبة لهؤلاء التجار يتشرد المئات منهم .

سوق السيارات الحكومة المصرية مصر الجهات التنفيذية وزارة التنمية المحلية معرض رابطة تجار السيارات معارض السيارات الكتلة السكنية

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