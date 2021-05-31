ريال مدريد يفاوض أنشيلوتي لخلافة زيدان

دخل نادي ريال مدريد الإسباني في مفاوضات مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان في تدريب الفريق، بحسب تقارير إذاعية.

وذكرت إذاعة “ كادينا سير" الإسبانية أن مسئولي ريال مدريد تواصلوا مع أنشيلوتي منذ 4 أيام، فهو يحظى بشعبية كبيرة في النادي لتدريب الفريق خلفًا لزيدان.

وأشارت الإذاعة أن قائمة المرشحين لخلافة زيدان محصورة الآن في الإيطاليين كارلو أنشيلوتي وأنطونيو كونتي، والإسباني راؤول جونزاليس مدرب فريق “ كاستيا”.

وأكدت الإذاعة أن إيفرتون بدأ في البحث عن مدرب جديد ليعوض أنشيلوتي حال قرر الرحيل عن الفريق.

وتولى أنشيلوتي تدريب ريال مدريد عام 2013، وحقق معهم كأس ملك إسبانيا، كما قادهم للتتويج بدوري أبطال أوروبا عام 2014 وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، قبل أن يرحل عام 2015.