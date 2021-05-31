خبيرة تغذية: السمنة تدمر الكثير من الأجهزة داخل الجسم

قالت كارما سامي، خبيرة التغذية العلاجية، إن السمنة ليست مرَضا عاديًا، ولكنها بوابة للإصابة بالكثير من الأمراض، مشددة على ضرورة عدم الاستهتار بالسمنة، خاصة أنها مرض خبيث وتدمر الكثير من الأجهزة داخل الجسم.



وطالبت "سامي"، خلال حوارها مع الشيف يسري، ببرنامج "تتبيلة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، بالعمل على استبدال المشروبات الغازية ببعض المشروبات الأخرى للوقاية من مرض السمنة، مثل اليانسون، والشاي الأخضر، وتناول الطعام نهارًا بدلاً من الليل.

ولفتت إلى أن ثقافة الأكل غير موجودة لدى المصريين، ففي أوروبا يتناولون في البداية الشوربة، وبعد ذلك السلطة، وبعد ذلك البروتين.



