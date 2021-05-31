لو عايز تخس .. خبيرة تغذية: الجرسينا تسد الشهية وتؤدي لتكميم المعدة

قالت كارما سامي، خبيرة التغذية العلاجية، إن تناول المقبلات قبل الأكل ضروري للغاية، لأن الإنسان يشبع إلى حد ما قبل تناول الوجبة الرئيسية، وبالتالي لا يتعرض للسمنة.

وأشارت "سامي"، خلال حوارها مع الشيف يسري، ببرنامج "تتبيلة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، إلى أن الإنسان يجب أن يعلم بأنه سيتضرر من مرض السمنة، لكي يستطيع أن يخفض وزنه.

وأضافت أن هناك كبسولات تحتوي على زهرة الجرسينا وألياف طبيعية، وتعمل على سد الشهية وتؤدي إلى حالة مماثلة لتكميم المعدة، وبالون المعدة معقبة: "هتاكل كمية بسيطة من الأكل، ولو حاولت تاكل زيادة عن حاجتك هتشعر بالقيء".