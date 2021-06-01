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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. جوجل تبدأ حذف صورك وملفاتك اليوم.. وريلمي تعلن رسميا عن هاتف Realme X7 Max 5G

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها فيما يلي.

 

تسريبات تكشف مواصفات جبارة لتحفة فيفو القادم IQOO Z3 5G

 

تستعد شركة فيفو الصينية لإطلاق تحفتها القادمة هاتف iQOO Z3 والذى يتم إطلاقه تحت علامتها الفرعية iQOO خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيتميز الهاتف بأداء قوي مع معالج من شركة كوالكوم ودعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G .

 

تسريبات تكشف أول صور لهاتف Galaxy A03s من سامسونج .. مواصفات


كشفت تسريبات أول صور وعدد من مواصفات هاتف Galaxy A03s من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، حيث يأتي الهاتف من الفئة المتوسطة، ويجمع بين السعر المناسب والإمكانات الجيدة، وينضم الهاتف إلى مجموعة من هواتف الفئة المتوسطة التي تم إطلاقها مؤخرا من سامسونج.

 

تسريبات تكشف مواصفات وموعد إطلاق هواتف Huawei P50 من هواوي


كشفت تسريبات موعد الإطلاق المحتمل وعدد من مواصفات سلسلة هواتف Huawei P50 الرائدة من شركة  هواوي الصينية، والتي تأجل الإعلان عنها أكثر من مرة وذلك بسبب النقص الذي تشهده شركات الهواتف الذكية من نقص في أشباه الموصلات علاوة على العقوبات المفروضة عليها من قبل الحكومة الأمريكية.

 

جوجل تبدأ حذف صورك وملفاتك على تطبيقاتها .. اليوم


تبدأ شركة Google جوجل الأمريكية، اليوم أول يونيو، بحذف صور المستخدمين على تطبيق Google Photos ، وكذلك الملفات الخاصة بهم على تطبيقى  Drive و Gmail ، حيث سيتم حذف أى صور أو ملفات تتخطى المساحة المجانية المخصصة ب 15 جيجا بايت.

 

عملات الجيل الثالث المشفرة تصعد على حساب بيتكوين


أثارت عدد من العملات المشفرة تساؤلات كثيرة حيث لم تتأثر بشكل كبير جدا مثلما حدث مع عملة بيتكوين خلال الأيام الماضية، وعلى وجه التحديد فإن عملة واحدة تسمى Cardano (ADA) كاردانو واصلت الارتفاع، حيث أطلق عليها المحللون إلى جانب عدد من العملات الأخرى بعملات الجيل الثالث.  

 

LG تعتزل صناعة الهواتف الذكية وتحول مصنعها للأجهزة المنزلية


أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة  LG إل جى أن اليوم هو آخر يوم في صناعة وإنتاج الهواتف الذكية، بعد سنوات من النجاح والإنجاز أعقبتها سنوات من الخسائر المتتالية في عالم  صناعة الهواتف الذكية المتغير.

 

ريلمي تعلن رسميا عن هاتف Realme X7 Max 5G بمواصفات "جبارة".. صور


أعلنت شركة ريلمي الصينية، رسميا ،عن هاتفها Realme X7 Max بعد تأجيل الإعلان عن أكثر من مرة، ويأتي بعدد من المواصفات الجبارة مع سعر مناسب للغاية، كما يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G  .

 

 

 

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أخبار التكنولوجيا.. جوجل تبدأ حذف صورك وملفاتك اليوم.. وريلمي تعلن رسميا عن هاتف Realme X7 Max 5G

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