225 ألف جنيه.. وزير قطاع الأعمال: تعويض 6 آلاف عامل بعد تصفية الحديد والصلب.. فيديو

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه سيتم إغلاق مصنع الحديد والصلب غدا، معقبا: "بدأنا مرحلة التفاوض منذ أسبوعين من خلال وزارة القوى العاملة".



وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "نأمل أن نتخطى مرحلة التفاوض، والبدء في صرف التعويضات للعاملين"، مشيرا: "هناك 6 آلاف عامل سيتم تعويضهم".



وأوضح: "قيمة التعويض ما زالت قيد المفاوضات، لكن الحد الأدنى سيكون 225 ألف جنيه، وسيتم الوصول للمتوسط بعد انتهاء مرحلة التفاوض".



وأشار: "أعلنا منذ فترة طويلة أنه سيتم غلق المصنع، وجاء الآن وقت التنفيذ، وكان هناك فترة انتظار قيد شركة المناجم لكي نستطيع إغلاق الشركة القاسمة"، متابعا: "أشارك العاملين حزنهم لأن الكثير منهم استمر في العمل بالمصنع لسنوات طويلة".

