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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكاتب الصحفي عزت إبراهيم: : الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن شريك قوي بمنطقة الشرق الأوسط.. فيديو

الوفد المصري لفلسطين
الوفد المصري لفلسطين

قال الكاتب الصحفي عزت إبراهيم أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تمتلك رؤية واضحة تجاه القضية الفلسطينية مؤكدا أن الإدارة الأمريكية لم تكن تتوقع التصعيد في فلسطين.

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وأضاف إبراهيم خلال لقاء له لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن الحزب الديموقراطي الأمريكي عند تقديمه الانتخابات في أمريكيا كان يتحدث عن حل بين إسرائيل وفلسطين.

 

وتابع الكاتب الصحفي عزت إبراهيم أن الولايات المتحدة الأمريكية  تبحث عن شريك قوي بمنطقة الشرق الأوسط مؤكدا ان وسائل الإعلام الأمريكية تؤكد ذلك وهو ما وجدته في مصر.

 

وأشار إبراهيم إلى أن الوفد الأمني المصري وزيارته لفلسطين أنهم قدموا مصر كشريك قوي يستطيع وضع حلول والتفاوض ووضع رؤية أوسع للصراع.

 

الولايات المتحدة الحزب الديموقراطى الادارة الامريكية الولايات المتحدة الامريكية الاعلام الامريكي

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