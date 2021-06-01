الباحث محمد سيد: جائزة الدولة التشجيعية تخلق فرصا تنافسية كبيرة وتطور المجالات العلمية.. «فيديو»

بعد إعلان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة الفائزين بجوائز الدولة (النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية)، خلال رئاسته لاجتماع مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتأكيده على أن هذه الجوائز إحدى وسائل تشجيع الباحثين والعلماء، موضحًا أن مصر من أوائل الدول التى اهتمت بتشجيع العلم والعلماء لمداومة البحث والابتكار والإبداع والتطوير والعمل على اللحاق بالدول المتقدمة.



استضافت «صدى البلد» الدكتور محمد سيد، باحث بالمركز القومي للبحوث، والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم التكنولوجية المتقدمة.



في البداية، أعرب الدكتور محمد سيد عن سعادته البالغة بالجائزة والتي تلقاها عن أبحاثه العلمية التي تهتم بدراسة المواد الحيوية؛ كالكائنات الدقيقة والمخلفات الزراعية ومحاولة الإستفادة منها بشكل تطبيقي على أرض الواقع بعلم ينفع البشرية، موضحاً مدى حرصه على استخدام مواد لا تتسبب في وقوع أضرار على البيئة.



وتابع أنه يعتمد على تطويع المواد الخام رديئة ومعدومة القيمة وتحويلها إلى نتاج نافع للبشرية، من خلال إدخالها في صناعات متعددة، وحصل الدكتور محمد سيد على جائزة الرواد من المركز القومي للبحوث لعام ٢٠٢٠، ومن ثم تبعها جائزة الدولة التشجيعية للعلوم التكنولوجيا.



وأوضح أن الأهتمام بالجوائز العلمية يفتح الطريق لتنافسية كبيرة بين الباحثين والعلماء والتي من شأنها أحداث طفرة كبيرة وتقدم ملحوظ في مجال البحث العلمي، وتشجيع الباحثين على تقديم الأفضل والتطرق لموضوعات هامة تخدم المجتمع.

