محلل فلسطيني: مصر قدمت شهداء من أجل قضيتنا

قال الدكتور جهاد الحرازين، محلل سياسي فلسطيني، إن مصر هي شريك للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية وليست وسيط كما يدعي البعض، موضحا أن مصر على مدار التاريخ هي من قدمت الشهداء وهي التي كان الدافع لها دائما حماية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف الحرازين خلال مدالة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن مصر اختارت أن تسير في عدة مسارات وليس في مسار واحد وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء لقائه بالرئيس الفرنسي.

تابع: "منذ هذه اللحظة انطلقت عجلة التحرك على كافة المسارات ومنها ضرورة التحرك لوقف اطلاق النار، تلا ذلك التحركات السياسية وزيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى رام الله والتقائه بالرئيس الفلسطيني ومن ثم تلا ذلك الاعلان عن وقف اطلاق النار واعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مبادرة الاعمار" .



