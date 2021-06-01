أول تعليق من "عفيفي" بعد رحيله عن قناة الزمالك

علق الإعلامي الرياضي أحمد عفيفي، على رحيله عن قناة الزمالك، وانتهاء برنامجه “فن وهندسة”، بعرض آخر حلقة منه مساء أمس.



وكتب عفيفي عبر تويتر "شكرًا لكل اللي اهتم ياخد من وقته ولو دقيقة لمشاهدة ‎#فن_وهندسة ولكل اللي قال في حق البرنامج كلمة حلوة، أتمنى أني كنت عند حسن الظن، شكرًا".



وقدم الإعلامى أحمد عفيفي ، مساء أمس، آخر حلقات برنامجه "فن وهندسة" على قناة الزمالك؛ بسبب انتهاء تعاقده.

وعلم “صدى البلد” أن تعاقد أحمد عفيفي مع قناة الزمالك، انتهى بشكل رسمي، أمس، 31 مايو، وفقا للعقد المبرم بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

ويعد أحمد عفيفي واحدا من إعلاميي قناة الزمالك، ويتمتع بثقة كبيرة لدى جماهير القلعة البيضاء؛ نتيجة تحليله المميز لمباريات الفريق الأول بالنادي.

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