سألنا المصريين: ذكرياتك إيه مع الإذاعة والتلفزيون.. فيديو.. شاهد

بعد مرور 87 عاماً اليوم علي إطلاق جملة "هنا القاهرة" للإذاعة المصرية والتي قالها الإذاعي "أحمد سالم"، ومن هنا يرصد موقع "صدى البلد" ذكريات الجماهير مع الإذاعة والتلفزيون في الشوارع المصرية ..

حيث قال" أحمد محمد" أنه نشاء علي صوت الإذاعة المصرية عبر الراديو منذ 48 سنه ، كما أنه كان من محبي برنامج "كلمتين ونصف "للفنان الراحل فؤاد المهندس بالإضافة الي برنامج "بابا شارو".

وأكد" محمد محمود" علي انتظاره لحفلات السيدة "أم كلثوم" بصوتها في الإذاعة المصرية كل أول شهر ،وذلك خلال التجمعات العائلية والاجتماعية.

وأشارت"نبيلة مصطفي" الي أنها تفضل الراديو حتي الأن وتستمع بأغاني أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وعبد المطلب ، كما انها تحرص علي الاستماع الي إذاعة القران الكريم.

ونوه" مصطفي أمين" عن حبه للمسلسلات التي تعرض عبر الراديو بالإضافة الي صوت الفنانة صباح التي تغني "علي الضايعة" ،وبعد أن ظهر التلفاز أصبح يحب أفلام فريد شوقي وشادية وغيرهم من الفنانين القدماء.

وأختتمت " حنان خالد" أنها دائماً تهتم بإذاعة القران الكريم التي تملي المنازل البركة،بالإضافة الي الحفلات الغنائية التي تستمتع بها أثناء العصرية ببلكونتها الخاصه.