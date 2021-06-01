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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد مجاهد: الدوري الجديد من دورين بشرط واحد.. وآخر 5 مباريات في المسابقة مضغوطين

احمد مجاهد
احمد مجاهد

كشف المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تُدير اتحاد الكرة، حقيقة رفض نادي الزمالك استكمال مسابقة الدوري الممتاز؛ إلا بعد خوض الأهلي مبارياته المؤجلة.

وقال مجاهد، خلال تصريحات لبرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر فضائية المحور: "لم يحدث أن رفض نادي الزمالك استكمال الدوري، لكن كابتن حسين السيد طلب تكافؤ الفرص بين جميع الأندية".

وأضاف مجاهد: "اتحاد الكرة خلال اجتماع الأمس، استمع لجميع الأندية، بما فيها القطبين، الأهلي والزمالك، والأهلي قال عندنا استعدادا لاستكمال الدوري في كل ظروفه".

وأضاف رئيس اتحاد الكرة: “عندنا استراتيجية محددة لإنهاء مسابقة الدوري الممتاز”، مضيفًا: "الدوري سيستكمل ونتمنى ختامه يوم 26-8، كما ستنتهي بطولة كأس مصر بنسبة كبيرة يوم 19-9".

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وأضاف مجاهد: “حال وصول المنتخب الأولمبي في الأولمبياد إلى ربع أو نصف النهائي؛ سينتهي الدوري 16 أو 17 سبتمبر”، مؤكدًا أن تأهل المنتخب الأولمبي أيضًا سيجعل الدوري الجديد يبدأ آخر شهر سبتمبر، أما في حالة الخروج مبكرًا فالدوري الجديد سيبدأ في أول شهر سبتمبر".

وعن تطبيق تقنية الـ"VAR" في كأس مصر قال مجاهد: "تطبيق الـ VAR في كأس مصر سيكون في مباريات الدور نصف النهائي والنهائي فقط؛ لأن هناك مباريات لعبت في ربع النهائي بدون تطبيق للتقنية".

وواصل مجاهد: "تم ضغط عدد من المباريات للأهلي في شهر أبريل، ونفس الأمر بالنسبة للزمالك في آخر 10 أيام من شهر مايو، وبيراميدز عنده ضغط مباريات بسبب بطولة الكونفيدرالية".

ونوه مجاهد بأن آخر 5 جولات في مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة سيكونوا مضغوطين للغاية على الـ18 فريقًا.

وعن سبب عدم إقامة معسكر للمنتخب الوطني؛ قال مجاهد: "منتخبنا الأولمبي مشارك في أولمبياد طوكيو، على عكس مثلًا منتخبي الجزائر والمغرب، لم يتأهلا للأولمبياد، احنا أبطال إفريقيا".

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وأردف مجاهد: "كابتن حسام البدري، مدرب المنتخب الأول صعب يطلب من شوقي غريب، مدير المنتخب الأولمبي الحصول على بعض اللاعبين لإقامة معسكر لا فائدة منه، خاصة بعد تأجيل التصفيات".

وعن انتخابات اتحاد الكرة قال مجاهد: "لا يمكن تحديد موعد انتخابات اتحاد الكرة، وليس من المنطقي أن يتم إجراء الانتخابات يوم 30-7 في موعد نهاية اللجنة الثلاثية، لأن الأولمبياد ستنتهي قبلها بـ10 أيام تقريبًا، مضيفًا: "المد للجنة الثلاثية وارد، لكن لا أعرف حتى الآن".

واختتم أحمد مجاهد تص:" إذا استمرت اللجنة الثلاثية حتى بداية الموسم المقبل؛ فسيكون الدوري الجديد من دورين، وليس من دور واحد".

أحمد مجاهد الأهلى اتحاد الكرة الزمالك

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