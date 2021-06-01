بعثة سلة الزمالك تصل أوغندا وتنتظر الطيران بعد إلغاء رحلتها

أكد مصطفي كيجو لاعب نادي الزمالك لكرة السلة وصول بعثة الفريق الأبيض إلى أوغندا قادمة من رواندا بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا .



وكتب كيجو عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : وصلنا مطار اوغندا بس للأسف الطائرة اتلغت وهنبات يوم لحين تحديد معاد اخر للسفر.

الزمالك بطل أفريقيا لكرة السلة

في بطولة زملكاوية وجديدة، وإنجاز يُضاف إلى خزائن الرياضة المصرية وذاكرة التاريخ الرياضي في مصر، تُوج نادي الزمالك اليوم بـ بطولة أفريقيا لكرة السلة على حساب الاتحاد المنستيري التونسي في المباراة التي اُقيمت في رواندا.

فريق الزمالك بقيادة مديره الفني الإسباني أوجوست بوش، تغلب في المباراة النهائية على نظيره اتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 76 - 63، في مباراة كانت المنافسة حتى الربع الأخير هي سمتها الأولى.

بطولة تأجلت عامين

المفارقة أن الزمالك استحق اللعب في البطولة بعد تتويجه بدوري السوبر المصري لعام 2019، وحالت ظروف جائحة كورونا وصعوبة التنقل والتجمعات دون إقامة البطولة في حينها.

وكان الزمالك على موعد مع التألق، وتجهّز مبكرا للبطولة واستعد لها على الشكل والمستوى الأنسب ليخطو درجة تلو الأخرى نحو التتويج ويضيف لقبا ثانيا لنفسه وسادسا لكرة السلة المصرية.

رحلة البطولة

الزمالك منذ المباراة الأولى له في دور المجموعات، أظهر تفوقًا واضحًا وجدية نحو المنافسة على اللقب، واستطاع أن يتخطى كل فرق المجموعة في مباريات لم يظهر فيها اللاعبون كل ما لديهم من قدرات.

الزمالك فاز في مجموعته على منافسه فيروفيارو الموزمبيقي بنتيجة 71 – 55، وفاز على نظيره إيه إس دوانيس بنتيجة 86 – 62، واكتسح المجمع البترولي الجزائري بنتيجة 97 – 64.

في ربع النهائي واجه الزمالك نادي فاب بطل الكاميرون وتخطاه في مباراة سهلة بنتيجة 82 – 53، وصولًا إلى نصف النهائي الذي تجاوز من خلاله نادي بترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة 89 – 71، ثم الفوز في المباراة النهائية على الاتحاد المنستيري بطل تونس.

أرقام قياسية حققها الزمالك في البطولة

رغم تحقيق تلك البطولة من قبل ذلك 5 مرات منها مرتين للجزيرة ومرة لكل من الأهلي والزمالك والاتحاد، لكن تعتبر هذه البطولة الوحيدة التي يحصدها نادي مصري خارج أرضه.

وتعتبر تلك النسخة من البطولة بشكلها الحالي هي البطولة الأولى التي يُشرف عليها ويرعاها NBA، كما عادل الزمالك رقم نادي الجزيرة الحاصل على البطولة مرتين.