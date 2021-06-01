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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقعات الطقس في السعودية اليوم الثلاثاء

طقس السعودية
طقس السعودية

أصدر خبير الطقس والمناخ السعودي، عبدالعزيز الحصيني، توقعاتٍ بشأن الطقس في السعودية، اليوم الثلاثاء. 

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الأرصاد السعودية تعلن توقعات طقس اليوم الثلاثاء

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أمطار رعدية.. تعرف على طقس السعودية اليوم

وقال الحصيني، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الموجة التي تبدأ يوم الأربعاء من المتوقع أن يكون تأثيرها الأكبر على شمال الشرقية والربع الخالي وأجزاء من منطقتي مكة والمدينة والكويت وجنوب شرق العراق الحرارة المتوقعة عليها تتراوح بين 45 و49 درجة مئوية، وتليها منطقتا الرياض والقصيم ومتوقع أن تتراوح الحرارة بين 44 و46 درجة مئوية".

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد، سحبًا رعدية على أجزاء من مرتفعات مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل.

ووفق التقرير، تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئيا على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة وأجزاء من وسط وشمال المملكة.

وتنشط الرياح السطحية على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وفيما يخص حالة البحر الأحمر، سيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، فيما تكون جنوبية على باب المندب بسرعة 15-30كم/ساعة، ويرتفع موجه من متر إلى مترين وحالته متوسط الموج.

المدينة المنورة مكة المكرمة الطقس في السعودية التواصل الاجتماعي المركز الوطني للأرصاد المنطقة الشرقية

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