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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاده .. سر إقامة محمد محي خارج القاهرة ومشروعه التجاري الذى فشل

محمد محىى
محمد محىى

يحتفل اليوم الفنان محمد محيي بعيد ميلاده ، حيث أنه من مواليد يوم 1 يونيو ، ويعد واحداً من أبرز المطربين فى جيل التسعينات . 

 

ولد محمد محىى فى  حي الساحل بشبرا،، وقد تخرج في كلية السياحة والفنادق، بالتزامن مع دراسته بمعهد الموسيقى العربية. 

 

عمل في بداية حياته المهنية كمغني كورال مع المطرب حسام حسني، لكن بدايته الحقيقية كانت مع اكتشاف الموزع والمطرب (حميد الشاعري) له، وتقديمه في ألبوم (هاي كوالتي) الجماعي، ليصدر بعدها أول ألبوماته منفردا باسم (أنا حبيت)1991، ثم (ليه الحبيب) 1992.

 

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في العام التالي أصدر ثاني ألبوماته (أعاتبك) 1993 والذي حقق نجاحًا كبيرًا عند طرحه، وجعله من أهم مطربي تلك الفترة. بعدها توالت ألبومات محيي (روح قلبي) 1994، (أغلى الناس) 1995، و(شارع الهوى) 1997 ليختفي بعدها حتى عام 2001 ويعود بألبوم (صورة ودمعة)، ثم (قادر وتعملها) 2004 و(مظلوم) 2008.

 

وكشف محمد محىى فى أحد حوارته انه يقيم فى كثير من الاحيان خارج القاهرة ، وتحديداً فى منطقة سيناء ، حيث أكد انه يعشق البحر ، ويمارس رياضة الغوص هناك . 

 

وإضاف محمد محىى ، ان كان يملك مشروعاً تجارياً هناك ، الا انه لم ينجح فى ادارته مما دفعة الى اغلاقه .

 

ذكرى ميلاد معهد الموسيقي حميد الشاعرى محمد محي محمد محيي كلية السياحة والفنادق كلية السياحة جورج سيدهم حسام حسنى

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