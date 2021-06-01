جمهور الزمالك ينتظر الأبطال.. جماهير الزمالك تدعم لاعبي السلة بعد الفوز ببطولة إفريقيا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #جمهور_الزمالك_ينتظر_الابطال، وذلك دعما للاعبي الزمالك لكرة السلة بعد التتويج ببطولة إفريقيا للسلة.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏في انتظار الابطال من صنعوا التاربخ لهم ولناديهم #جمهور_الزمالك_ينتظر_الابطال" و "‏شكرا لكم يا ابطال . فرحتونا نحن في انتظاركم #جمهور_الزمالك_ينتظر_الابطال ".



وتوج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال (BAL) التي أقيمت مؤخرا برواندا تحت رعاية NBA.

وفاز الزمالك على الاتحاد المنستيري التونسي في اللقاء النهائي البطولة بنتيجة 76-63.

وأصبح الزمالك أول فريق مصري يتوج ببطولة إفريقيا للسلة خارج الأراضي المصرية في إنجاز تاريخي للنادي الملكي.

يذكر أن النيجيري والتر هودج لاعب الفريق الأول بالنادي توج بجائزة أفضل لاعب في البطولة..