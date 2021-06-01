حسن المستكاوي يعلق على خسارة المصري البورسعيدي وتأهل أسوان لنصف نهائي كأس مصر

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي على تأهل فريق أسوان للدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر على حساب فريق المصري البورسعيدي بعد التغلب عليه بركلات الترجيح.



وكتب حسن المستكاوي عبر حسابة بتويتر قائلا "‏أسوان في قبل نهائي كأس مصر .هزم المصرى بركلات الترجيح . أسوان كان متأخر بهدفين ثم تعادل وفاز فريق الجنوب لعب بنضال وكفاح . في كرة القدم نعرف متي تبدأ المباراة ولانعرف أبدا كيف تنتهي ..؟! مبروك جدا لكل أسوان".



وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان لنصف نهائي كأس مصر عقب الفوز على المصري بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 2-2..

ونجح فريق زهرة الجنوب فى تسجيل 5 ضربات متتالية ، بينما سجل المصري أربع ضربات فقط.

وكان المصري قد تأهل لهذا الدور بعد الفوز على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في دور الـ 16 ، بينما خطف اسوان بطاقة العبور لنفس الدوري بعد الفوز على الجونة بهدف دون رد.